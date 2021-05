«Отстой». Дерби ЦСКА и «Спартака» продолжилось из-за «конюшни» и «фаталити»

Через неделю после матча стало известно об обращении армейцев по твитам красно-белых в РФС.

Что случилось

«Спартак» победил ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ — 1:0 в воскресенье, 25 апреля. После игры в Twitter красно-белых вышла серия сообщений, которая очень не понравилась красно-синим.

Одно из них — с эпизодом из видеоигры Mortal Kombat, выбранной спартаковцами темой этого дерби. До матча вышел анонс, после него — «фаталити». Персонаж Гладиатор добил Мотаро — кентавра. Закадровые слова из самой игры: It's official — you suck (цензурный перевод с английского может быть таким: это официально, вы — отстой). Подпись в соцсетях красно-белых в том же стиле: Flawless Victory (стопроцентная победа или победа без потерь).

Еще один твит «Спартака»: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

Здесь сотрудник SMM-службы ЦСКА пришел в ответы: «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?» В твите, видимо, отсылы к поведению Доменико Тедеско и менеджеру «Уфы» Шамилю Газизову, работавшему гендиректором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Вдобавок — эмодзи с фейспалмом (проявление разочарования или стыда) и хештег «нет уважения».

SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил? ??? #norespect — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 25, 2021

Обращение ЦСКА

Как стало известно «СЭ», армейский клуб направил в РФС на имя генерального секретаря Александра Алаева просьбу инициировать обращение в комитет по этике по поводу двух сообщений в Twitter «Спартака».

О ролике из Ultimate Mortal Kombat 3 в письме красно-синих говорится: «После победы персонажа, олицетворяющего «Спартак», над соперником, который преподносится как ЦСКА, голос за кадром произносит: It's official. You suck. («Официально. Вы отстой»). Мы приводим цензурированную версию, хотя точный перевод куда грубее — «Вы сосете».

Также обращается внимание на последующую публикацию: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

«Полагаем, что высказывания подобного рода в адрес соперника, размещенные на официальном канале одного из участников чемпионата, находятся уже за гранью общепринятых этических норм и дозволенных методов поддержки команды. Мы понимаем, что исторически сложившееся противостояние двух клубов вызывает эмоциональное напряжение, которое может проявляться во всех средствах коммуникации, включая и социальные сети. Однако мы не можем принять откровенно хамские и оскорбительные формы таких проявлений. Считаем, что произошедшее отрицательным образом влияет и на имидж РФС как организатора соревнований, чьи усилия по созданию футбольного продукта высокого качества мы высоко оцениваем», — говорится в письме ЦСКА в РФС.

Позиция «Спартака»

«Не понимаю, зачем ЦСКА вернулся к событиям вокруг прошедшего неделю назад матча, тем самым лишь привлекая дополнительное внимание к нашей работе», — сказал в комментарии для «СЭ» директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Об эпизоде из видеоигры он заметил: «Твит сопровождается оригинальной звуковой дорожкой из игры. Мы ничего не придумывали. Не согласен и с позицией по поводу точности перевода, потому что точный перевод фразы как раз таки: «Официально! Вы — отстой!» Также вторую часть фразы можно перевести как «это провал». Такой перевод дает и кембриджский словарь английского языка, и даже гугл-переводчик. А нецензурная версия, приведенная в письме ЦСКА, как раз является сленгом. Естественно, мы не имели в виду эту версию перевода».

Про твит о «конюшне» Фетисов добавил: «Мне не совсем понятны обиды при наличии на клубном канале ЦСКА программы «По коням», маскота клуба в виде коня, объявления на матчах «поскакали» и одного из слоганов рекламной кампании по продаже абонементов «Кони, вперед». Все эти выражения используются самим клубом ЦСКА».

И подоспели новые твиты.