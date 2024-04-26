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Сегодня, 10:50

Гладилин — о дерби: «Ничья устроила обе команды»

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Бывший тренер и игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру красно-белых в матче перенесенного 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Команды знали друг друга очень хорошо, поэтому тут чем-то удивить было сложно.
Они играли на результат, а когда такая игра, то открытый и зрелищный футбол не получается. Ни одна команда не хотела проиграть и потерять шанс на борьбу за медали. Ничейный вариант в этой игре устроил оба клуба. Я не считаю, что игроки не хотели победить, просто все играли на результат», — сказал Гладилин «СЭ».

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче перенесенного 21-го тура РПЛ — 0:0. Очная встреча между командами завершилась без забитых мячей впервые с 2003 года.

Александр Абустин

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 0 : 1
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 0 : 0
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
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Зенит

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Динамо

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 20 1 8
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Пари Нижний Новгород

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