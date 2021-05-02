«Вы сосете» и «привет, конюшня». ЦСКА попросил РФС дать оценку твитам «Спартака»
22:03
Как стало известно «СЭ», ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в твиттере после победного дерби (1:0). Красно-белые опубликовали два сообщения, которые вызвали негодование проигравшей стороны.
В итоге армейцы обратились в РФС с просьбой инициировать разбирательство в комитете по этике. В союзе принял во внимание обращение ЦСКА, запустив соответствующий процесс.
Привет, конюшня. Ну как твои дела?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 25, 2021
FLAWLESS VICTORY! ? pic.twitter.com/WorC6ZcwlV— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 25, 2021
Дерби продолжилось в соцсетях. «Спартак» назвал ЦСКА конюшней, армейцы обиделись и вспомнили башкирский мед
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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