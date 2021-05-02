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«Вы сосете» и «привет, конюшня». ЦСКА попросил РФС дать оценку твитам «Спартака»

22:03
«Вы сосете» и «привет, конюшня». ЦСКА попросил РФС дать оценку твитам «Спартака».
«Вы сосете» и «привет, конюшня». ЦСКА попросил РФС дать оценку твитам «Спартака».
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Как стало известно «СЭ», ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в твиттере после победного дерби (1:0). Красно-белые опубликовали два сообщения, которые вызвали негодование проигравшей стороны.

В итоге армейцы обратились в РФС с просьбой инициировать разбирательство в комитете по этике. В союзе принял во внимание обращение ЦСКА, запустив соответствующий процесс.

Дерби продолжилось в соцсетях. «Спартак» назвал ЦСКА конюшней, армейцы обиделись и вспомнили башкирский мед

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры