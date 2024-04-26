Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о словах Морено: «Может, это для него позор говорить такие вещи?»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Сочи» Роберта Морено, который выразил недовольство тем, что матч 21-го тура РПЛ не был перенесен из-за массового отравления игроков.

— Морено назвал это позором? Может, это для него позор говорить такие вещи? Мы общались с президентом, обсуждали. «Сочи» прилетели только в день игры. Вы можете утверждать, что они отравились в Грозном? И отравились ли вообще?

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, «Сочи» просил перенести матч, однако его не отменили. Встреча проходила на «Ахмат Арене» в Грозном и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.