Золотой матч РПЛ: сине-бело-голубые на пути к титулу сокрушили ближайшего преследователя — 6:1.

Расклад перед матчем

— «Зенит» (58 очков перед 28-м туром) мог взять новое золото в заключительном домашнем матче сезона только в случае победы над «Локомотивом» (52 очка): чемпионский кубок РПЛ приехал на арену в Санкт-Петербурге, а питерцы, по данным ряда источников, запланировали празднование и забронировали ресторан на вечер этого воскресенья.

— «Локомотив» в случае победы мог оставить для себя чемпионскую интригу и математические шансы на золото также для «Спартака» (50 очков). В первом круге в Москве красно-зеленые и сине-бело-голубые сыграли вничью — 0:0 (личные встречи — первое, что учитывается при равенстве очков).

— «Локомотив» в 2021 году собрал серию из 11 побед (3 — в Кубке) с семью сухими матчами (мячи — 31-5), обошел ЦСКА и «Спартак» в лиге, выбил армейцев в кубковом полуфинале, но Марко Николич не скрывал: не всегда счет отражал содержание игры.

— «Зенит» не проигрывал после встречи с «Рубином» в Казани 8 марта, одержал 5 побед в 6 матчах (мячи 19-5), в том числе в гостях над ЦСКА и «Сочи», а единственная ничья — на выезде с «Краснодаром» (питерцы отыгрались с 0:2).

Стартовые составы

«Зенит»: в центре обороны связка Чистяков — Ракицкий, капитанская повязка у Дзюбы (14 голов в чемпионате), в паре с ним привычно другой лидер гонки бомбардиров Азмун (16 мячей), а Ловрен из-за травмы вне заявки.

«У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Каждый матч — это отдельно взятая история. «Локомотив» любит играть на контратаках. Наш план и задача — стараться отдать все силы, чтобы добиться нужного результата. Заготовили ли шампанское? Команда старается об этом не думать. Конечно, в голове сидит, что можем оформить чемпионство. И хотелось бы стать чемпионами на своем поле. Но футбол прекрасен тем, что он непредсказуем. Мы должны выкладываться по полной. Когда ты идешь на первом месте, то соперник ждет твоей осечки. Дело еще не сделано», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив»: в ворота вернулся Гильерме (вратарь отбыл двухматчевую дисквалификацию в чемпионате после дерби со «Спартаком»), все ключевые футболисты в составе, в том числе отмечающий 25-летие Камано (7 голов + 1 передача в 11 матчах года).

«Мы на хорошем ходу и рассчитываем продолжить нашу серию. Мы что, икебана? Для чего мы приехали? Играть в свой футбол и набрать три очка. Мы еще не решили свои задачи. Наша цель — выигрывать каждый матч. «Зенит» — отличная команда, суперкачественные футболисты. Возможно, встречаются две самые сильные команды в российском футболе, у каждой есть свои сильные качества. Жду сложную игру и суперфутбол. Когда выигрываешь 11 раз подряд, то это дает уверенность. Но это не имеет значения в этой игре. Они хотят стать чемпионами. Посмотрим, что будет через два часа», — сказал главный тренер «Локо» Марко Николич в эфире «Матч Премьер».

Начало

«На родной Руси не бывать врагу!» — полотно за баннером зенитовских фанатов с образами воинов. Стадион в Санкт-Петербурге на ключевом матче чемпионата собрал 40 тысяч зрителей (арену можно было заполнить на 75 процентов).

В стартовом обмене Мухин попал в перекладину ворот Лунева, а «Зенит» сделал раннюю замену — у Вендела возникли проблемы с задней поверхностью бедра.

Дзюба — 1:0

Форвард классно перебросил мяч в ворота за спину Гильерме, который перед этим при помощи Пабло и Чорлуки заблокировал удары Азмуна и Малкома. Капитан питерцев поймал отскок от Мухина.

ВАР Евгений Турбин пересмотрел момент со столкновением Дзюбы и Рыбуса в атаке питерцев. Видеоарбитр подтвердил решение главного судьи Сергея Карасева: это игровой момент и гол.

«Не складывается матч. Ужасно играем. Был ли фол Дзюбы? Было столкновение — не знаю, фол или не фол. Судья оценил, что фола не было. Надо продолжать, это уже позади», — сказал Мацей Рыбус в перерыве в эфире «Матч Премьер».

Азмун — 2:0

Иранский форвард забил головой после розыгрыша углового. Нападающий опередил Пабло и пробил в ближний угол после навеса Дриусси, который заменил Вендела.

Азмун — 3:0

И это еще не все в первом тайме. Карасев назначил 11-метровый в ворота «Локо» — Пабло снес Дзюбу около площади ворот после прострела в новой волне атаки «Зенита». Россиянин хромал и уступил право удара Азмуну, а тот переиграл Гильерме.

Азмун — 4:0

Хет-трик иранца — сразу после перерыва. Малком перевел мяч с правого фланга на дальнюю штангу, а Азмун забил свой третий гол в матче и 19-й в чемпионате.

Дзюба — 5:0

Дубль россиянина. В новой атаке питерцев Дзюба поймал отскок после попадания Азмуна в перекладину и продолжил гонку за иранцем — у него это 16-й гол.

Камано — 5:1

Лунев и Ракицкий неудачно разыграли мяч в своей штрафной. Камано сделал перехват в борьбе с защитником и пробил мимо вратаря. ВАР подтвердил решение Карасева: фола нет, это гол.

Малком — 6:1

К участию в нескольких голевых атаках форвард добавил точный удар. Бразилец после обратной передачи Дзюбы по дуге отправил мяч в ворота из-за штрафной.

Владелец «Спартака» Леонид Федун собирался в этом туре болеть за «Зенит» — и теперь его команда получила шанс в лигочемпионской гонке на финише сезона обойти «Локо» в матчах с «Арсеналом», «Химками» и «Ахматом». У «Локомотива» впереди две домашние игры с «Динамо» (дерби вынесено в Химки) и «Уралом», а между ними — кубковый финал с «Крыльями Советов» в Нижнем Новгороде. «Зенит» ждут гостевые матчи с «Уфой» и «Тамбовом».

В восьмой раз в истории. В шестой раз досрочно.



В третий раз подряд!



МЫ — ЧЕМПИОНЫ! #ГородЗолотой pic.twitter.com/32RDc1N9gv — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021

«Зенит» с Семаком-тренером добился ряда статистических достижений. Невский клуб выиграл золото РПЛ в третий раз подряд. Питерцы — семикратные чемпионы России и восьмикратные — страны.

Дзюба перед чемпионской церемонией сделал заявку на самый интересный костюм и облачился в антигероя комиксов — Дэдпула (Болтливый наемник и Регенерирующий Дегенерат с циничными шутками на грани фола). Новый вид Санкт-Петербурга от «Зенита» — в цветах «Город золотой».

Под небом голубым

Есть #ГородЗолотой.



Мы — чемпионы! В третий раз подряд! pic.twitter.com/qLIBlAYyiy — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021

Формальные события игры «Зенит» — «Локомотив» — в нашем матч-центре.