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В «Спартаке» подчеркнули, что не хотели оскорбить ЦСКА резонансными твитами

19:40
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Радость футболистов красно-белых после победы. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Радость футболистов красно-белых после победы. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказал «СЭ» мнение о жалобе ЦСКА в РФС на социальные сети красно-белых.

— Что думаете о жалобе ЦСКА в комитет по этике?

— Будет странно, если я поменяю свою точку зрения. Могу лишь только повторить — где-то нас не так поняли. У нас никогда не стояла задача оскорбить другой клуб вне зависимости от отношений между болельщиками. Это был троллинг, который сейчас популярен среди болельщиков в соцсетях, и не более того.

— Есть ли дата, когда будет рассмотрено дело?

— Насколько я знаю, дата пока не назначена.

— В случае отрицательного решения для «Спартака», на ком будет штраф? Кто будет нести ответственность?

— Давайте дождемся. В любом случае ответственность несу я, как глава департамента. Мы со своей стороны постараемся объяснить ситуацию.

Ранее, 2 мая, стало известно, что ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку неэтичным публикациям пресс-службы красно-белых в Twitter. Речь идет о видео со словами «вы отстой» (цензурная версия), опубликованное после победы над ЦСКА со счетом 1:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, и записи «Привет, конюшня, как дела?» В ЦСКА их охарактеризовали как «высказывания за гранью этических норм».

(Артем Калинин)

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