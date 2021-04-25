У ЦСКА ноль ударов в створ в дерби! Клуб впервые за 20 лет может остаться без еврокубков
Ситуация для ЦСКА ухудшается с каждым матчем. Поражение в Сочи, вылет из кубкового турнира, а теперь и проигрыш в дерби. Мрачная неделя для Ивицы Олича. И встает вопрос — что дала отставка Виктора Гончаренко?
«Тамбов», «Арсенал» и «Ротор» и тот мог обыграть. А еврокубки в следующем сезоне под большим вопросом. Для ЦСКА это будет большим ударом — последний раз клуб не выходил в Европу 20 лет назад. И это в год беспрецедентно высоких трат — более 30 миллионов евро!
Мы ждали, что молодняк красно-синих, который дважды обыгрывал «Реал» на кураже в Лиге чемпионов, возмужает и станет реальной силой в России. Но в итоге команда только стагнирует, а новички тоже не потащили клуб вверх.
В дерби у соперника разницу делали Айртон, Мозес, Ларссон, Крал, Зобнин, Соболев. На кого можно было надеяться у армейцев при получении мяча? Тройка в центре Обляков — Ахметов — Дзагоев легковесна. Влашич скис. Рондон тяжеловат. Они с Дзагоевым обладают определенным классом, но в плане движения лучшие годы позади. Обыграть и обострить способен сейчас разве что Эджуке, но этому парню побольше бы мыслей в голову. А то, наверное, самый острый пас получился назад и чужому — когда Ларссон почти убежал один на один.
ЛАРССОООН! Пролетел весь фланг и уложил мяч точно в угол ???— Матч ТВ (@MatchTV) April 25, 2021
Чем ответит ЦСКА? pic.twitter.com/pffGT3EvEd
Нет, ЦСКА не был совсем уж безнадежен. Команда не сдавалась, показывала характер, имела шансы отыграться — оборона «Спартака» далеко не безупречна. Однако надо признать, что поражение красно-синих справедливо. Особенно после очередной авантюрной выходки Ахметова, во второй раз своей излишней агрессией подставившего команду удалением. А ведь прошлый раз был совсем недавно — месяц назад в матче с «Зенитом».
Да, у Олича есть резерв для усиления. В первую очередь это Мариу Фернандес — который как раз наряду с Влашичем и Акинфеевым должен тащить команду и всегда делает это. Плюс ключевые игроки — Зайнутдинов и Магнуссон. Возможно, хорош бразилец Фукс — мы до сих пор не могли оценить.
Как и работу Олича по-хорошему мы сможем оценить только после предсезонки. Пока же у красно-синих все очень грустно. Ноль ударов в створ в решающем дерби — никуда не годится.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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