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Комикс дня. Дзюба отметил чемпионство в костюме Дэдпула

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
2 мая 2021, 22:05
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Артем Дзюба в костюме Дэдпула празднует с одноклубниками чемпионство. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Артем Дзюба в костюме Дэдпула и со своей семьей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Артем Дзюба в костюме Дэдпула празднует с одноклубниками чемпионство. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сказал, что регенерация — это про него.
Зенит — Локомотив
2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Сердар Азмун и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;моменте с&nbsp;пятым голом в&nbsp;ворота Гильерме.«Зенит» — «Локомотив»: хет-трик Азмуна, дубль Дзюбы и новое золото Питера

Самый необычный номер во время празднования чемпионства «Зенита» исполнил форвард питерцев Артем Дзюба, который вышел на церемонию награждения золотыми медалями в костюме Дэдпула — популярного героя комиксов Marvel.

Сначала Дзюба вышел в маске, обнявшись с игроками, гендиректором «Зенита» Александром Медведевым и поздравив главного тренера Сергея Семака, а затем вышел на сцену для награждения медалями с сыном и получил поздравления от президента РФС Александра Дюкова. Снял маску Артем уже перед вручением чемпионского кубка.

«Кто это? Такие вещи надо знать. Это Дэдпул. Он — самый лучший. А самое лучшее у него — регенерация, так что это — я. Давно у меня этот костюм, и хотел побаловаться. В третье подряд чемпионство можно побаловаться», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Артем Дзюба в костюме Дэдпула и со своей семьей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба в костюме Дэдпула и со своей семьей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Для тех, кто не особо следит за поп-культурой: Дэдпул — не самый популярный персонаж Marvel, но полюбился после двух фильмов с Райаном Рейнолдсом в главной роли. Смешной и циничный комикс-боевик в двух частях, полный шуток на грани и нецензурной лексики, произвел впечатление на Дзюбу.

2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«Зенит» — вторая команда-династия в России после «Спартака». Что ждет клуб и Семака дальше?

Прозвища Дэдпула — Болтливый Наемник и Регенерирующий Дегенерат, так что Артем пошел по тонкому льду. Но общее у Дзюбы с персонажем точно есть — это юмор. Дэдпул — самый ироничный и веселый персонаж комиксов Marvel, за счет шуток и самоиронии Рейнолдса обе части фильма и стали такими успешными.

Кстати, костюм Дэдпула уже появлялся у Дзюбы на его странице в Instagram, когда футболист пробил рубеж в 1 миллион подписчиков в 2018 году после домашнего чемпионата мира.

Артем признался, что будет и дальше праздновать чемпионства в костюмах героев комиксов.

«Может, Скорпион или Бэтмен», — ответил он на вопрос о следующем образе.

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