Комикс дня. Дзюба отметил чемпионство в костюме Дэдпула
Самый необычный номер во время празднования чемпионства «Зенита» исполнил форвард питерцев Артем Дзюба, который вышел на церемонию награждения золотыми медалями в костюме Дэдпула — популярного героя комиксов Marvel.
Сначала Дзюба вышел в маске, обнявшись с игроками, гендиректором «Зенита» Александром Медведевым и поздравив главного тренера Сергея Семака, а затем вышел на сцену для награждения медалями с сыном и получил поздравления от президента РФС Александра Дюкова. Снял маску Артем уже перед вручением чемпионского кубка.
Дзюба решил отметить вот так ? pic.twitter.com/QEWNkXJ4TD— Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 2, 2021
Собственной персоной ? pic.twitter.com/nnY0Mkdmpn— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021
Шок! В Санкт-Петербурге рассекретили Дэдпула ?— Матч ТВ (@MatchTV) May 2, 2021
Супергерой «Зенита» Артем Дзюба сегодня стал трехкратным чемпионом России и вышел на награждение в особенном костюме ?? pic.twitter.com/zPKeAj1Q3P
«Кто это? Такие вещи надо знать. Это Дэдпул. Он — самый лучший. А самое лучшее у него — регенерация, так что это — я. Давно у меня этот костюм, и хотел побаловаться. В третье подряд чемпионство можно побаловаться», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».
Для тех, кто не особо следит за поп-культурой: Дэдпул — не самый популярный персонаж Marvel, но полюбился после двух фильмов с Райаном Рейнолдсом в главной роли. Смешной и циничный комикс-боевик в двух частях, полный шуток на грани и нецензурной лексики, произвел впечатление на Дзюбу.
«Пора уже показать себя в Лиге чемпионов» ?— Матч ТВ (@MatchTV) May 2, 2021
Артем «Дэдпул» Дзюба ворвался в эфир Матч ТВ после чемпионского матча:https://t.co/oCzu7J9OfD pic.twitter.com/GW5QzDpsMA
Прозвища Дэдпула — Болтливый Наемник и Регенерирующий Дегенерат, так что Артем пошел по тонкому льду. Но общее у Дзюбы с персонажем точно есть — это юмор. Дэдпул — самый ироничный и веселый персонаж комиксов Marvel, за счет шуток и самоиронии Рейнолдса обе части фильма и стали такими успешными.
Кстати, костюм Дэдпула уже появлялся у Дзюбы на его странице в Instagram, когда футболист пробил рубеж в 1 миллион подписчиков в 2018 году после домашнего чемпионата мира.
Артем признался, что будет и дальше праздновать чемпионства в костюмах героев комиксов.
«Может, Скорпион или Бэтмен», — ответил он на вопрос о следующем образе.
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