Комикс дня. Дзюба отметил чемпионство в костюме Дэдпула

Сказал, что регенерация — это про него.

Самый необычный номер во время празднования чемпионства «Зенита» исполнил форвард питерцев Артем Дзюба, который вышел на церемонию награждения золотыми медалями в костюме Дэдпула — популярного героя комиксов Marvel.

Сначала Дзюба вышел в маске, обнявшись с игроками, гендиректором «Зенита» Александром Медведевым и поздравив главного тренера Сергея Семака, а затем вышел на сцену для награждения медалями с сыном и получил поздравления от президента РФС Александра Дюкова. Снял маску Артем уже перед вручением чемпионского кубка.

Дзюба решил отметить вот так ? pic.twitter.com/QEWNkXJ4TD — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 2, 2021

Шок! В Санкт-Петербурге рассекретили Дэдпула ?



Супергерой «Зенита» Артем Дзюба сегодня стал трехкратным чемпионом России и вышел на награждение в особенном костюме ?? pic.twitter.com/zPKeAj1Q3P — Матч ТВ (@MatchTV) May 2, 2021

«Кто это? Такие вещи надо знать. Это Дэдпул. Он — самый лучший. А самое лучшее у него — регенерация, так что это — я. Давно у меня этот костюм, и хотел побаловаться. В третье подряд чемпионство можно побаловаться», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Артем Дзюба в костюме Дэдпула и со своей семьей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Для тех, кто не особо следит за поп-культурой: Дэдпул — не самый популярный персонаж Marvel, но полюбился после двух фильмов с Райаном Рейнолдсом в главной роли. Смешной и циничный комикс-боевик в двух частях, полный шуток на грани и нецензурной лексики, произвел впечатление на Дзюбу.

«Пора уже показать себя в Лиге чемпионов» ?



Артем «Дэдпул» Дзюба ворвался в эфир Матч ТВ после чемпионского матча:https://t.co/oCzu7J9OfD pic.twitter.com/GW5QzDpsMA — Матч ТВ (@MatchTV) May 2, 2021

Прозвища Дэдпула — Болтливый Наемник и Регенерирующий Дегенерат, так что Артем пошел по тонкому льду. Но общее у Дзюбы с персонажем точно есть — это юмор. Дэдпул — самый ироничный и веселый персонаж комиксов Marvel, за счет шуток и самоиронии Рейнолдса обе части фильма и стали такими успешными.

Кстати, костюм Дэдпула уже появлялся у Дзюбы на его странице в Instagram, когда футболист пробил рубеж в 1 миллион подписчиков в 2018 году после домашнего чемпионата мира.

Артем признался, что будет и дальше праздновать чемпионства в костюмах героев комиксов.

«Может, Скорпион или Бэтмен», — ответил он на вопрос о следующем образе.