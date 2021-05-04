Комитет по этике РФС рассмотрит жалобу ЦСКА на «Спартак» в конце мая

Комитет по этике РФС в конце мая может рассмотреть запрос ЦСКА об оценке публикаций «Спартака» в Twitter после матча 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава комитета по этике Семен Андреев.

Также Андреев отметил, что РФС еще не получал документы с запросом от ЦСКА.

«Комитет по этике пока не получал никаких документов, однако, если ЦСКА их направит, то будем разбирать их запрос уже после окончания чемпионата России, в конце мая», — цитирует ТАСС Андреева.

25 апреля «Спартак» дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0. После матча в Twitter «Спартака» появилось несколько публикаций, которые руководство ЦСКА расценило неэтичными.