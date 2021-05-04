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Комитет по этике РФС рассмотрит жалобу ЦСКА на «Спартак» в конце мая

12:08
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Комитет по этике РФС в конце мая может рассмотреть запрос ЦСКА об оценке публикаций «Спартака» в Twitter после матча 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава комитета по этике Семен Андреев.

Также Андреев отметил, что РФС еще не получал документы с запросом от ЦСКА.

«Комитет по этике пока не получал никаких документов, однако, если ЦСКА их направит, то будем разбирать их запрос уже после окончания чемпионата России, в конце мая», — цитирует ТАСС Андреева.

25 апреля «Спартак» дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0. После матча в Twitter «Спартака» появилось несколько публикаций, которые руководство ЦСКА расценило неэтичными.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11303625

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры