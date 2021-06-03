Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РФС оштрафовал «Спартак» на 60 тысяч рублей за оскорбительный твит про ЦСКА

15:09
Теги:

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Спартак» на 60 тысяч рублей за оскорбительный твит в адрес ЦСКА.

«В связи с допущенными работниками «Спартака» нарушениями регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к ФК «Спартак-Москва» санкции в виде замечания и штрафа в размере 60 000 рублей», — говорится в заявлении на сайте РФС.

25 апреля после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:0) в официальном Twitter-аккаунте красно-белых появилась запись со словами: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб с уважением отнесся к решению Комитета по этике и выразил сожаление в связи с недопониманием, возникшим из-за данной ситуации.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213793

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Канада: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн четвертьфинал ЧМ-2021
Врач получил 13 ножевых ранений в Одессе в попытке отстоять жену
В России стартовал ЕГЭ по русскому языку
Друзья рассказали о последних днях жизни актера и каскадера Андрея Погребинского

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы