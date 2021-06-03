РФС оштрафовал «Спартак» на 60 тысяч рублей за оскорбительный твит про ЦСКА

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Спартак» на 60 тысяч рублей за оскорбительный твит в адрес ЦСКА.

«В связи с допущенными работниками «Спартака» нарушениями регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к ФК «Спартак-Москва» санкции в виде замечания и штрафа в размере 60 000 рублей», — говорится в заявлении на сайте РФС.

25 апреля после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:0) в официальном Twitter-аккаунте красно-белых появилась запись со словами: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб с уважением отнесся к решению Комитета по этике и выразил сожаление в связи с недопониманием, возникшим из-за данной ситуации.