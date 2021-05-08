Форвард «Спартака» Соболев назвал стопроцентной красной карточкой фол Ахметова в матче с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказал свое мнение по поводу удаления полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в дерби 27-го тура РПЛ.

Позже КДК РФС отменил красную карточку Ахметова. «Спартак» тогда победил ЦСКА со счетом 1:0.

— Я неплохо общаюсь с Ильзатом, но если оценивать конкретный эпизод — это стопроцентная красная карточка! Досталось мне от шипов прилично, — цитирует Соболева сайт «Спартака». — Многие потом просили прислать фото повреждения. Кстати, в недавнем матче «Химок» с «Уралом» было похожее удаление.

— Некоторые продолжают критиковать тебя за частые падения. Как к этому относишься?

— В команде мне никто об этом не говорит, а многочисленные эксперты пусть имеют свое мнение; я на них внимания не обращаю. Вот к словам Олега Ивановича Романцева прислушался, но он меня «дельфином» не называл, а просто дал футбольный совет — крепче держаться на ногах.

Соболев выступает за красно-белых с января 2020 года. 24-летний нападающий провел за команду 35 матчей и забил 17 голов.