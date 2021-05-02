В «Спартаке» отреагировали на обращение ЦСКА в РФС оценить твиты после дерби

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на обращение ЦСКА в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в Twitter после победного дерби (1:0).

«Не понимаю, зачем ЦСКА вернулся к событиям вокруг прошедшего неделю назад матча, тем самым лишь привлекая дополнительное внимание к нашей работе.

Первый твит сопровождается оригинальной звуковой дорожкой из игры. Мы ничего не придумывали. Не согласен и с позицией по поводу точности перевода, потому что точный перевод фразы как раз-таки: «Официально! Вы — отстой». Также вторую часть фразы можно перевести как «это провал». Такой перевод дает и Кембриджский словарь английского языка, и даже гугл-переводчик. А нецензурная версия, приведенная в письме ЦСКА, как раз является сленгом. Естественно, мы не имели в виду эту версию перевода.

По второму твиту мне не совсем понятны обиды при наличии на клубном канале ЦСКА программы «По коням», маскота клуба в виде коня, объявления на матчах «поскакали» и одного из слоганов рекламной кампании по продаже абонементов «кони, вперед». Все эти выражения используются самим клубом ЦСКА", — сказал Фетисов «СЭ».

25 апреля после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА красно-белые опубликовали два твита. В первом было написано: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» Во втором — сцена из игры «Мортал Комбат», где после победы бойца над героем, похожим на кентавра, произносится фраза: «It's official you suck».

Дерби продолжилось в соцсетях. «Спартак» назвал ЦСКА конюшней, армейцы обиделись и вспомнили башкирский мед