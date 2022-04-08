Размышления обозревателя «СЭ» перед 24-м туром РПЛ.

За что «замочили» Сухого?

Как-то так все в последнее время складывается в чемпионате РПЛ, что судейских скандалов больше собственно футбола. И наказания за них происходят рандомно — что называется, награждаем непричастных, наказываем невиновных. Взять хотя бы отстранение Алексея Сухого до конца сезона.

В чем его вина в матче «Краснодар» — «Динамо» и в конкретной ошибке с назначением пенальти на Федоре Смолове? Он вообще-то штрафной удар определил. А вот также отстраненный ВАР Артем Любимов переделал этот штрафной в пенальти — при этом не подозвав Сухого на перепроверку, поскольку речь шла о месте совершения фола, а не о его факте. ЭСК признала, что пенальти не было. Но какое отношение к этой ошибке имеет главный судья, если он-то как раз все решил правильно?!

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Так и живем. И ждем следующих скандалов, которые кажутся неизбежными. Но и их количество, и беспорядочность наказаний заставляет все больше разочаровываться в деятельности Ашота Хачатурянца. Распиаренной, как мне видится, явно больше, чем она того заслуживает. И уж точно не заслуга руководимой им РПЛ (клубы в большинстве своем как раз голосовали за расширение), что в итоге исполком РФС отклонил идеи расширения лиги до 18 команд и моратория на вылет.

ЭСК же приняла решения, на сто процентов совпавшие со всем, о чем я писал в последние дни и за что был критикуем рядом читателей. И по удалению Бека-Бека (было), и по офсайду у Промеса (был), и по пенальти Смолова (не было), и по пенальти Ушакова (был), и по пенальти Гогличидзе (был). То есть сразу три грубые ошибки в одном туре — Бека-Бека, Смолов, Гогличидзе. Пострадали «Спартак» (но не до такой степени, как это эффектно представляла Зарема Салихова), «Краснодар», «Урал». Извлекли выгоду — «Локомотив», «Динамо», ЦСКА.

Хоть я и не судья и не автор каналов о судействе, но, кажется, что-то понимаю. И не могу взять в толк, почему журналист, которому никакие судьи никаких лекций с разъяснениями нюансов не читали, все спорные эпизоды оценивает верно, а ВАР матчей «Локо» — «Спартак» Павел Шадыханов и «Краснодар» — «Динамо» Любимов, а также главный арбитр встречи ЦСКА — «Урал» Игорь Панин (ВАР Ян Бобровский в данном случае был безупречен) — нет.

Одно дело, когда принимаешь решения на глазок, другое — когда есть возможность все посмотреть, и все равно в итоге ошибаешься. И повторяю: не видеотехника в этом виновата, а человеческий фактор.

Александр Кержаков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кержаков — самый эффективный тренер сезона РПЛ

Тем временем «Ростов» посреди недели за счет гола Николая Комличенко обыграл в отложенном матче «Крылья Советов», сравнялся по очкам с «Рубином», почти догнал «Спартак» и выскочил из опасной зоны. Понятно, четыре очка ростовского и казанского перевеса над четверкой аутсайдеров — не бог весть что, и считать, что три этих клуба обеспечили себе спокойную жизнь, с их стороны будет наивностью. Но все же очень похоже, что два клуба для прямого вылета и еще два — для стыковых матчей будут определяться внутри той четверки, у которой сейчас по 21 очку.

А все три претендента на чемпионство (ЦСКА к таковым тоже пока отнесем) в ближайшем туре отправятся на непростые выезды. «Зенит» сыграет в Грозном, «Динамо» — в Нижнем Новгороде, ЦСКА — с одной из самых «горячих» команд этого отрезка сезона, «Химками» Сергея Юрана, в двух последних турах победившими на выезде.

«Ахмат» как раз переживает не лучший момент в сезоне. Если с ноября до начала марта команда Андрея Талалаева выдала блестящий отрезок и поднялась в топ-5, выиграв пять матчей из шести, то после этого начался некоторый спад — две ничьи и два поражения в последних четырех турах. Но ни против «Рубина», ни с «Локомотивом» грозненцы на проигрыши, что называется, не стояли, поэтому ни о каком кризисе речи пока не идет. Выдаст ли клуб из Чечни свой максимум во встрече с чемпионом трех последних лет и лидером нынешнего чемпионата? С учетом его характера и агрессивной, жесткой, построенной на прессинге манеры игры, совсем этого не исключал бы.

Очень хорош по весне и «Нижний» Александра Кержакова. Две победы, две ничьи и лишь одно поражение, в добавленное время от ЦСКА, — кто бы теперь поверил, что этот клуб, поднявшийся прошлым летом из ФНЛ в РПЛ с третьего места за счет недопуска в элиту «Оренбурга» и считавшийся единственным безоговорочным претендентом на вылет, к апрелю уже, по сути, обеспечит себе сохранение места в премьер-лиге. Причем будет занимать место выше «Спартака» и «Рубина», год назад финишировавших соответственно вторым и четвертым!

Для меня тренер-новичок РПЛ Кержаков — один из однозначных претендентов на звание лучшего тренера года в лиге. И уж точно — самого эффективного. Если взять соотношение бюджета, уровня игроков и результата, то с «Нижним Новгородом» вряд ли кто-то может сравниться. После отличного дебюта многие продолжали по инерции говорить: мол, рано или поздно все встанет на свои места и «Нижний» опустится туда, где ему и следует быть.

Не встало, не опустился. И отлично, поскольку говорит вот о чем: не одним голым подбором игроков достигаются в футболе успехи.

Хвича Кварацхелия. ФК «Динамо» Батуми

Хвича дебютировал в Батуми при 20-тысячном аншлаге

Вышеупомянутый «Спартак» теперь без Джордана Ларссона, а «Рубин» без большинства легионеров, включая главную звезду, Хвичу Кварацхелия. Обоих объединяет то, что прошлым летом их можно было задорого продать, но клубы решили, что швед и грузин пригодятся еще и им самим. Результат вы знаете. О первом уже все сказано, он образца нынешнего сезона — совсем не Карим Бензема. Второй тоже резко сдал, но все же не до такой степени: «2+4» Хвичи — не «0+0» Джордана.

А удивительный финт ушами «Рубина» именно с разрывом контракта (а не трансфером в батумское «Динамо»), означающий, что де-факто Казань ничего не может получить за Хвичу в случае трансфера игрока в «Наполи» или куда-то еще, вообще разумному объяснению не поддается. Если только там нет каких-то подковерных моментов, которые в нашем футболе не редкость. Да и разве только в нашем?

Пока же Кварацхелия дебютировал в чемпионате Грузии. «Динамо» из Батуми — новый суперклуб, который в прошлом сезоне впервые отобрал у тбилисского «Динамо» титул, а теперь его амбициозный владелец Арчил Беридзе ставит задачу по падания в групповой турнир если не Лиги чемпионов, то Лиги Европы.

Общая стоимость игроков теперь 24 миллиона евро. Там сейчас еще Джано Ананидзе (правда, не играет, поскольку довольно серьезно перенес ковид, но уже близок к возвращению), а после сезона в России должен приехать из «Арсенала» Зурико Давиташвили. По словам Беридзе, вопрос по Хвиче целиком решал, в том числе и с «Рубином», агент игрока Мамука Джугели.

Пока же главный грузинский талант приехал в Батуми, и на первом же матче против «Кахети» из Телави собрался полный стадион — 20 тысяч! Его, кстати, в кратчайшие сроки построили те же люди, что и «Донбасс Арену». Причем за экономные две тысячи долларов за посадочное место, то есть 40 миллионов за весь стадион. Как сказал Беридзе, приезд Кварацхелии добавил 30 процентов аудитории.

Хвича в Грузии — национальный герой, а ажиотаж вокруг его появления — колоссальный. Поскольку к команде он присоединился совсем незадолго до матча, его выпустили на замену сразу после перерыва, и народ его встретил оглушительным ревом. В матче с командой из главного винного региона Грузии, Кахетии, из города, прославленного в «Мимино», Кварацхелия блеснул парой проходов, однажды пробил в створ, но ничего сверхъестественного не показал и на результат не повлиял. Его команда как вела к перерыву — 1:0, так же матч и закончила.

Еще один экс-рубиновец, хорват Филип Уремович, дебютировал за клуб чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед». Мой коллега и бывший студент Ярослав Матвеев, живущий в Шеффилде, написал мне: «Очень классно себя проявил, даже несмотря на желтую карточку. По скорости вообще не уступал никому, даже показалось, что он чуть быстрее некоторых партнеров. В воздухе тоже достаточно много выигрывал. Про пас сложно что-то сказать, так как больше играл без мяча. Вообще, встроился как влитой. Единственное — возможно, физически он не на стопроцентном уровне. Его заменили из-за судорог».

«Рубин» без Хвичи, Уремовича, Андерса Дрейера и далее по списку примет потерявший еще больше игроков «Краснодар», и этот матч станет этаким символом новой реальности российского футбола. Очень уж ярких вывесок в этом туре нет — тот же «Спартак» принимает «Арсенал», «Локо» едет на поезде (аэропорт на Дону по-прежнему закрыт) в Ростов.

Все это не означает, что не будет яркого зрелища. Только бы судейство, как в прошлый уик-энд, снова не вышло на первый план.