«Ростов» сыграет с «Оренбургом» в матче 26-го тура чемпионата России в понедельник, 29 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию бесплатно в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команда Валерия Карпина занимает восьмую строчку чемпионата России с 37-ю баллами. Оренбургский клуб с 26-ю очками идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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