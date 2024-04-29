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Сегодня, 18:00

«Ростов» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 29 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Никита Медведев.
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» сыграет с «Оренбургом» в матче 26-го тура чемпионата России в понедельник, 29 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию бесплатно в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команда Валерия Карпина занимает восьмую строчку чемпионата России с 37-ю баллами. Оренбургский клуб с 26-ю очками идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 19:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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