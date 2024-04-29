Рахимов — о ничьей с «Уралом»: «Недоволен результатом, игроки расстроены»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Урала» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

«Недоволен результатом. Это нормально, когда ты в конце пропускаешь. Я видел лица игроков, они расстроены. Но я бы больше обратил внимание на то, что мы не реализовали стопроцентные моменты. Когда ты не забиваешь, любая ошибка может привести к тому, что ты пропускаешь», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» (37 очков) занимает девятое место в РПЛ после ничьей с «Уралом». Екатеринбуржцы с 25 очками идут предпоследними в турнирной таблице.