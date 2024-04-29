Ларин: «Если «Крылья» не обыграли «Краснодар», значит, не заслужили»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал ничью в матче 26-го тура РПЛ «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (0:0).

«Если «Крылья» не выиграли, значит, не заслужили, — приводит Metaratings.ru слова Ларина. — Я бы не сказал, что у «Краснодара» какие-то проблемы. Самая их главная проблема в этом матче — это хороший футбол «Крыльев Советов». Самарцев не так просто обыграть. «Краснодару» сегодня это не удалось, как и многим командам в нынешнем чемпионате».

«Краснодар» сравнялся по очкам с лидером турнирной таблицы чемпионата России — «Зенитом», у команд по 50 очков. «Крылья Советов» (40 очков) занимают шестое место.