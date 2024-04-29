Шавло считает, что руководители «Спартака» в сложном положении

Экс-игрок и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что руководителям московского клуба будет сложно убрать Владимира Слишковича с поста тренера красно-белых, если они будут хорошо играть под его руководством.

— Боссы «Спартака» всегда под ударом.

— Это действительно так. Но сейчас дела в команде налаживаются. Игроки начали по-другому относиться к своим обязанностям, это заметно. Эмоции у них радостные. И болельщики «ожили», у них новые надежды.

— А игра «Спартака»?

— Она еще не отрегулирована. Но сейчас на это у тренера нет времени. Такой график идет: игра — восстановление, игра — восстановление. Надо довести команду до финиша. Тем более что календарь у «Спартака» тяжелый: еще «Краснодар» к нему приедет, с «Оренбургом» играть в гостях, — цитирует Шавло «РБ Спорт».