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Сегодня, 18:17

Шавло считает, что руководители «Спартака» в сложном положении

Виктория Кравченко
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Экс-игрок и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что руководителям московского клуба будет сложно убрать Владимира Слишковича с поста тренера красно-белых, если они будут хорошо играть под его руководством.

— Боссы «Спартака» всегда под ударом.

— Это действительно так. Но сейчас дела в команде налаживаются. Игроки начали по-другому относиться к своим обязанностям, это заметно. Эмоции у них радостные. И болельщики «ожили», у них новые надежды.

— А игра «Спартака»?

— Она еще не отрегулирована. Но сейчас на это у тренера нет времени. Такой график идет: игра — восстановление, игра — восстановление. Надо довести команду до финиша. Тем более что календарь у «Спартака» тяжелый: еще «Краснодар» к нему приедет, с «Оренбургом» играть в гостях, — цитирует Шавло «РБ Спорт».

«Спартак» (42 очка) после 26 туров занимает четвертое место в РПЛ. Отставание красно-белых от занимающего третью строчку «Динамо» — 5 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-rukovoditeli-spartaka-v-slozhnom-polozhenii/
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
Результаты / календарь
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

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Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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