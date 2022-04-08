Будущее Ваноли и Каттани в «Спартаке»: уйти нельзя, оставить. Колонка Казакова
Мнение
Пять лет в сегодняшнем очень динамичном мире — достаточный горизонт, чтобы оценивать происходящее в нашем футболе именно с таким временным шагом.
Пять лет, кстати, — это еще именно тот интервал, который отделяет нас от последнего пока чемпионства «Спартака». Красно-белые после золота брали еще серебро и бронзу, но нынешний сезон заставляет всех задаваться вопросами «Что не так?» и «Что дальше?».
Сейчас, после 23 туров, клуб идет десятым, набрав 27 очков. Год назад на этой же отметке чемпионата — шел вторым с 44 очками. А если отматывать время назад на те самые пять лет, то, соответственно, положение красно-белых было таким: 2019/20 — шестое место и 31 очко, 2018/19 — пятое и 36, 2017/18 — второе и 44.
Версий нынешнего кризиса самой популярной команды страны множество — отсутствие опыта у главного тренера Паоло Ваноли, судейские ошибки, ситуация вокруг контракта Зелимхана Бакаева, отставка Руя Витории.
Но в то же время у «Спартака» удивительно легкий календарь на финише. В семи последних турах москвичи четыре раза принимают соперников дома, еще один матч проведут Химках. При этом на данном отрезке есть только один по-настоящему сложный оппонент — 15 мая предстоит домашняя встреча с «Зенитом».
В теории можно взлететь если не к медалям, то на пятое-шестое место. Не тот результат, о котором говорили в клубе перед началом юбилейного сезона, но и не провал. А если получится выстрелить в Кубке страны, где 20 апреля состоится четвертьфинальная битва с ЦСКА, эмоциональные оценки станут иными.
Главный вопрос сейчас применительно к «Спартаку» — судьба Ваноли и спортивного директора Луки Каттани. Итальянцы остались в России, но что будет с ними после завершения чемпионата? Ваноли дает оптимистичные комментарии про свое будущее в столичной команде — мол, не видит причин, по которым не должен делать этого. И вряд ли с учетом результатов Паоло говорил бы подобные вещи только как собственное мнение.
Как бы громко ни звучали голоса, что Ваноли и Каттани могут покинуть страну в конце мая (слишком много сложностей вокруг них и у них самих: большие зарплаты в евро, трудности с переводом крупных сумм за рубеж, место неподалеку от зоны вылета), по всем косвенным признакам складывается ощущение, что они останутся.
С деньгами, наверное, самый простой вопрос — есть не попавшие под санкции банки, есть офшоры, есть более сложный путь с переводом средств через иностранные финансовые организации. Но в любом случае получать 300 тысяч евро в год и платить с этого налог в 48 процентов или иметь миллион с подоходным в 13 — существенная разница. Наверняка акционерами даны финансовые гарантии, которые выполняются.
Ну и самое важное — а чтобы понимать это, достаточно прочитать реплики или колонки Заремы Салиховой, говорящей от имени «Спартака», — к Ваноли и Каттани публичных претензий у хозяев клуба нет. Хотя внутри вопросы наверняка должны быть, потому что первый раз за несколько лет взяли всех футболистов, которых хотели; есть долгожданное единение — тренер, спортивный директор, консультант, выбранные акционерами и работающие в связке, — но команда объективно выглядит неважно, забивая в среднем чуть-чуть больше одного гола за матч.
И даже на претензии (в большинстве своем — по делу) к арбитрам можно посмотреть иначе. Если «Спартак» в Лиге Европы выступил так удачно, «потому что там не судят Ивановы и Мешковы», почему не продлить эту мысль и не сказать, что в тот момент с командой работал другой тренер. И те результаты показаны благодаря Витории, а не ошибкам рефери в пользу красно-белых.
Но это уже частности.
Безусловно, многое станет очевиднее после кубкового четвертьфинала с ЦСКА. Победа «Спартака» должна стать для Ваноли билетом в лето. Поражение сделает вопрос о его будущем в Москве более актуальным.
Но пока совершенно четкое ощущение, что итальянцев, отвечающих за спортивный блок клуба, никто не сдаст. И не отдаст.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0