Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:30

Будущее Ваноли и Каттани в «Спартаке»: уйти нельзя, оставить. Колонка Казакова

Илья Казаков высказался о перспективах Паоло Ваноли и Луки Каттани в новых реалиях нашего футбола
Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Лука Каттани м Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о перспективах главного тренера и спортивного директора красно-белых в новых реалиях нашего футбола.

Мнение

Пять лет в сегодняшнем очень динамичном мире — достаточный горизонт, чтобы оценивать происходящее в нашем футболе именно с таким временным шагом.

Пять лет, кстати, — это еще именно тот интервал, который отделяет нас от последнего пока чемпионства «Спартака». Красно-белые после золота брали еще серебро и бронзу, но нынешний сезон заставляет всех задаваться вопросами «Что не так?» и «Что дальше?».

Джордан Ларссон. Кокоровирус Ларссона. Почему болельщикам «Спартака» не стоит жалеть о потере одной из главных звезд прошлого сезона

Сейчас, после 23 туров, клуб идет десятым, набрав 27 очков. Год назад на этой же отметке чемпионата — шел вторым с 44 очками. А если отматывать время назад на те самые пять лет, то, соответственно, положение красно-белых было таким: 2019/20 — шестое место и 31 очко, 2018/19 — пятое и 36, 2017/18 — второе и 44.

Версий нынешнего кризиса самой популярной команды страны множество — отсутствие опыта у главного тренера Паоло Ваноли, судейские ошибки, ситуация вокруг контракта Зелимхана Бакаева, отставка Руя Витории.

Лука Каттани. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Лука Каттани.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но в то же время у «Спартака» удивительно легкий календарь на финише. В семи последних турах москвичи четыре раза принимают соперников дома, еще один матч проведут Химках. При этом на данном отрезке есть только один по-настоящему сложный оппонент — 15 мая предстоит домашняя встреча с «Зенитом».

Евгений Турбин и&nbsp;Владислав Безбородов. Турбина сделали талисманом «Краснодара», Безбородову спустя восемь месяцев дали матч «Спартака»

В теории можно взлететь если не к медалям, то на пятое-шестое место. Не тот результат, о котором говорили в клубе перед началом юбилейного сезона, но и не провал. А если получится выстрелить в Кубке страны, где 20 апреля состоится четвертьфинальная битва с ЦСКА, эмоциональные оценки станут иными.

Главный вопрос сейчас применительно к «Спартаку» — судьба Ваноли и спортивного директора Луки Каттани. Итальянцы остались в России, но что будет с ними после завершения чемпионата? Ваноли дает оптимистичные комментарии про свое будущее в столичной команде — мол, не видит причин, по которым не должен делать этого. И вряд ли с учетом результатов Паоло говорил бы подобные вещи только как собственное мнение.

Паоло Ваноли. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Паоло Ваноли.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как бы громко ни звучали голоса, что Ваноли и Каттани могут покинуть страну в конце мая (слишком много сложностей вокруг них и у них самих: большие зарплаты в евро, трудности с переводом крупных сумм за рубеж, место неподалеку от зоны вылета), по всем косвенным признакам складывается ощущение, что они останутся.

С деньгами, наверное, самый простой вопрос — есть не попавшие под санкции банки, есть офшоры, есть более сложный путь с переводом средств через иностранные финансовые организации. Но в любом случае получать 300 тысяч евро в год и платить с этого налог в 48 процентов или иметь миллион с подоходным в 13 — существенная разница. Наверняка акционерами даны финансовые гарантии, которые выполняются.

Лука Каттани. «Невозможно каждый раз винить судью. Мы проиграли, потому что «Локомотив» был лучше». Каттани — о поражении «Спартака»

Ну и самое важное — а чтобы понимать это, достаточно прочитать реплики или колонки Заремы Салиховой, говорящей от имени «Спартака», — к Ваноли и Каттани публичных претензий у хозяев клуба нет. Хотя внутри вопросы наверняка должны быть, потому что первый раз за несколько лет взяли всех футболистов, которых хотели; есть долгожданное единение — тренер, спортивный директор, консультант, выбранные акционерами и работающие в связке, — но команда объективно выглядит неважно, забивая в среднем чуть-чуть больше одного гола за матч.

И даже на претензии (в большинстве своем — по делу) к арбитрам можно посмотреть иначе. Если «Спартак» в Лиге Европы выступил так удачно, «потому что там не судят Ивановы и Мешковы», почему не продлить эту мысль и не сказать, что в тот момент с командой работал другой тренер. И те результаты показаны благодаря Витории, а не ошибкам рефери в пользу красно-белых.

Болельщики &laquo;Спартака&raquo;. Кто важнее: люди или турникеты? Колонка Заремы Салиховой

Но это уже частности.

Безусловно, многое станет очевиднее после кубкового четвертьфинала с ЦСКА. Победа «Спартака» должна стать для Ваноли билетом в лето. Поражение сделает вопрос о его будущем в Москве более актуальным.

Но пока совершенно четкое ощущение, что итальянцев, отвечающих за спортивный блок клуба, никто не сдаст. И не отдаст.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Илья Казаков
Лука Каттани
Паоло Ваноли
10
23
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
В «Химках» опровергли информацию о разногласиях игроков команды с Сергеем Юраном
Несколько игроков «Химок» могут не выйти на матч с ЦСКА. У них есть разногласия с Юраном
Булыкин: «Динамо» будет тяжело против «Нижнего Новгорода»
Кавазашвили — о Федуне: «Возможно, он в 2023 году уже не будет владеть клубом»
Глушаков: «Хотел бы, чтобы Кокорин перешел в «Химки». Он хороший игрок»
Каррера: «Спартак» занимал бы в серии А 12-13-е место»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турбина сделали талисманом «Краснодара», Безбородову спустя восемь месяцев дали матч «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости