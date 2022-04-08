Будущее Ваноли и Каттани в «Спартаке»: уйти нельзя, оставить. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о перспективах главного тренера и спортивного директора красно-белых в новых реалиях нашего футбола.

Мнение

Пять лет в сегодняшнем очень динамичном мире — достаточный горизонт, чтобы оценивать происходящее в нашем футболе именно с таким временным шагом.

Пять лет, кстати, — это еще именно тот интервал, который отделяет нас от последнего пока чемпионства «Спартака». Красно-белые после золота брали еще серебро и бронзу, но нынешний сезон заставляет всех задаваться вопросами «Что не так?» и «Что дальше?».

Сейчас, после 23 туров, клуб идет десятым, набрав 27 очков. Год назад на этой же отметке чемпионата — шел вторым с 44 очками. А если отматывать время назад на те самые пять лет, то, соответственно, положение красно-белых было таким: 2019/20 — шестое место и 31 очко, 2018/19 — пятое и 36, 2017/18 — второе и 44.

Версий нынешнего кризиса самой популярной команды страны множество — отсутствие опыта у главного тренера Паоло Ваноли, судейские ошибки, ситуация вокруг контракта Зелимхана Бакаева, отставка Руя Витории.

Лука Каттани. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но в то же время у «Спартака» удивительно легкий календарь на финише. В семи последних турах москвичи четыре раза принимают соперников дома, еще один матч проведут Химках. При этом на данном отрезке есть только один по-настоящему сложный оппонент — 15 мая предстоит домашняя встреча с «Зенитом».

В теории можно взлететь если не к медалям, то на пятое-шестое место. Не тот результат, о котором говорили в клубе перед началом юбилейного сезона, но и не провал. А если получится выстрелить в Кубке страны, где 20 апреля состоится четвертьфинальная битва с ЦСКА, эмоциональные оценки станут иными.

Главный вопрос сейчас применительно к «Спартаку» — судьба Ваноли и спортивного директора Луки Каттани. Итальянцы остались в России, но что будет с ними после завершения чемпионата? Ваноли дает оптимистичные комментарии про свое будущее в столичной команде — мол, не видит причин, по которым не должен делать этого. И вряд ли с учетом результатов Паоло говорил бы подобные вещи только как собственное мнение.

Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как бы громко ни звучали голоса, что Ваноли и Каттани могут покинуть страну в конце мая (слишком много сложностей вокруг них и у них самих: большие зарплаты в евро, трудности с переводом крупных сумм за рубеж, место неподалеку от зоны вылета), по всем косвенным признакам складывается ощущение, что они останутся.

С деньгами, наверное, самый простой вопрос — есть не попавшие под санкции банки, есть офшоры, есть более сложный путь с переводом средств через иностранные финансовые организации. Но в любом случае получать 300 тысяч евро в год и платить с этого налог в 48 процентов или иметь миллион с подоходным в 13 — существенная разница. Наверняка акционерами даны финансовые гарантии, которые выполняются.

Ну и самое важное — а чтобы понимать это, достаточно прочитать реплики или колонки Заремы Салиховой, говорящей от имени «Спартака», — к Ваноли и Каттани публичных претензий у хозяев клуба нет. Хотя внутри вопросы наверняка должны быть, потому что первый раз за несколько лет взяли всех футболистов, которых хотели; есть долгожданное единение — тренер, спортивный директор, консультант, выбранные акционерами и работающие в связке, — но команда объективно выглядит неважно, забивая в среднем чуть-чуть больше одного гола за матч.

И даже на претензии (в большинстве своем — по делу) к арбитрам можно посмотреть иначе. Если «Спартак» в Лиге Европы выступил так удачно, «потому что там не судят Ивановы и Мешковы», почему не продлить эту мысль и не сказать, что в тот момент с командой работал другой тренер. И те результаты показаны благодаря Витории, а не ошибкам рефери в пользу красно-белых.

Но это уже частности.

Безусловно, многое станет очевиднее после кубкового четвертьфинала с ЦСКА. Победа «Спартака» должна стать для Ваноли билетом в лето. Поражение сделает вопрос о его будущем в Москве более актуальным.

Но пока совершенно четкое ощущение, что итальянцев, отвечающих за спортивный блок клуба, никто не сдаст. И не отдаст.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.