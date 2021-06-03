Самые подорожавшие игроки РПЛ: Ларссон, Хвича, Азмун и другие

Transfermarkt обновил цены на футболистов российской премьер-лиги. Приводим десятку тех, чья стоимость увеличилась больше остальных. Все суммы указаны в миллионах евро.

Джордан Ларссон, «Спартак»

Прежняя цена: 11 миллионов

Новая цена: 15 миллионов

Разница: 4 миллиона

Еще прошлым летом Transfermarkt оценивал стоимость шведа в 4 миллиона евро. Но блестящий сезон сделал Ларссона полноценной звездой российской премьер-лиги — сейчас дороже Джордана лишь семь футболистов РПЛ.

Ларссон провел замечательный год: если в дебютном для себя чемпионате России он забил семь мячей, то в минувшем — сразу 15. Отличной игрой Джордан даже заслужил поездку на Евро в составе сборной Швеции. Сообщается об интересе к нему «Милана», «Боруссии» Д, «Вест Хэма» и «Вольфсбурга». Но отпустит ли «Спартак»?

Оливер Абильдгор, «Рубин»

Прежняя цена: 3 миллиона

Новая цена: 7 миллионов

Разница: 4 миллиона

Трансфер датчанина из «Ольборга» в «Рубин» в прошлом году прошел тихо. Сперва скандинавского хавбека арендовали, а затем выкупили за 2 миллиона евро. Сезон-2020/21 показал, что это была прекрасная инвестиция в будущее: Абильдгор стал одним из лучших опорных полузащитников чемпионата, без него «Рубин» точно не финишировал бы четвертым.

Хвича Кварацхелия, «Рубин»

Прежняя цена: 15 миллионов

Новая цена: 18 миллионов

Разница: 3 миллиона

Вероятно, это один из последних материалов, в котором мы называем Хвичу футболистом российской премьер-лиги. Кварацхелии только 20 лет, но он давно стал символом РПЛ и заслужил шанс за рубежом. «Рубин» должен заработать на нем много: возраст, потенциал, опыт, данные — Хвича готов к вызову в сильном иностранном клубе.

Сердар Азмун, «Зенит»

Прежняя цена: 23 миллиона

Новая цена: 25 миллионов

Разница: 2 миллиона

До последнего тура иранец лидировал в гонке бомбардиров, но покер его партнера по команде Артема Дзюбы в ворота «Тамбова» все изменил. Тем не менее вклад Азмуна в третье чемпионство «Зенита» подряд неоценим: 19 мячей, в том числе хет-трик в золотом матче с «Локомотивом».

Благодаря этому подъему Сердар стал самым дорогим футболистом «Зенита» (обошел подешевевшего Малкома) и вторым по стоимости в лиге — Азмун отстает от Николы Влашича лишь на пять миллионов евро.

Вендел, «Зенит»

Прежняя цена: 15 миллионов

Новая цена: 17 миллионов

Разница: 2 миллиона

Бразилец упал в цене сразу после перехода в «Зенит» из «Спортинга» — первые месяцы он не считался основным футболистом чемпионов России, поэтому и регрессировал. Но вторую половину сезона Вендел провел достойно и внес заметный вклад в очередное золото «Зенита». Как следствие, повышение цены — 17 миллионов евро 23-летний бразилец еще не стоил.

Дуглас Сантос, «Зенит»

Прежняя цена: 14 миллионов

Новая цена: 16 миллионов

Разница: 2 миллиона

Один из недооцененных героев сезона. Универсализм Дугласа помогал и помогает Сергею Семаку решать разнообразные задачи и закрывать дыры в составе. В первой половине сезона бразилец еще и был штатным исполнителем стандартных положений. Сейчас Дуглас стоит 16 миллионов евро, и он явно в расцвете сил.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Прежняя цена: 13 миллионов

Новая цена: 15 миллионов

Разница: 2 миллиона

Поляку уже 31 год. Тем ценнее каждое увеличение стоимости Крыховяка. Летом 2016 года, когда Гжегож переходил из «Севильи» в «ПСЖ», Transfermarkt оценивал его в 30 миллионов евро. Сейчас Крыховяк в два раза дешевле, но гораздо важнее, что поляк стабилен: его стоимость за три года в России почти не изменилась. На Евро-2020 Гжегож будет основным полузащитником сборной Польши, и если команда добьется успеха, он еще вырастет в цене.

Александр Соболев, «Спартак»

Прежняя цена: 9 миллионов

Новая цена: 11 миллионов

Разница: 2 миллиона

Артем Дзюба вновь стал лучшим бомбардиром лиги, но из-за возраста (32 года) его стоимость неотвратимо падает. Напротив, 24-летний Соболев прогрессирует, и сейчас два нападающих сборной России сравнялись — оба стоят по 11 миллионов евро.

Франсуа Камано, «Локомотив»

Прежняя цена: 5 миллионов

Новая цена: 6,5 миллиона

Разница: 1,5 миллиона

Летом 2019-го гвинейца оценивали в 15 миллионов евро, но слабый сезон в «Бордо» и невнятный старт в «Локомотиве» повлияли на Камано. В декабре 2020-го Франсуа стоил всего 5 миллионов евро, однако весенний прорыв чуть подправил его стоимость. Очевидно, что для Камано это не потолок. Ему всего 25 лет, и цена может вырасти.

Александр Максименко, «Спартак»

Прежняя цена: 12 миллионов

Новая цена: 13 миллионов

Разница: 1 миллион

На миллион подорожали сразу десять футболистов: Деспотович, Смолов, Пабло, Куликов, Рыбчинский, Крал, Кузяев, Караваев, Фомин и Максименко. Но голкипер «Спартака» дороже остальных, поэтому именно он включен в топ-10. Максименко давно утвердился в ранге номера один красно-белых, при этом он все еще молод: Александру лишь в марте исполнилось 23 года. В ближайший сезон вратарь может увеличить свою стоимость, если «Спартак» прорвется в групповой этап Лиги чемпионов.