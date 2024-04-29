Гаврилов — о Слишковиче в «Спартаке»: «Пускай работает, пока результат идет»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов оценил возможность подписания полноценного контракта с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Владимиром Слишковичем.

«Не знаю как правильно поступить в его ситуации. Я даже не в курсе, где он раньше работал и что он из себя представляет. Пускай работает, пока у него результат идет», — сказал Гаврилов «СЭ».

Слишкович принял команду после отставки Гильермо Абаскаля 14 апреля. При нем удалось одержать 2 победы и 2 ничьи в 4 матчах. «Спартак» сейчас занимает 4 место в РПЛ и борется за выход в суперфинал FONBET Кубка России.

(Александр Абустин)