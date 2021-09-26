Кварацхелия в этом сезоне разочаровывает: повлияла травма, сорвавшийся трансфер в Европу и особое внимание соперников

Хвича снова потерялся, и «Рубин» проиграл «Динамо».

«Динамо» уверенно справилось с грузином, который пока проводит свой не самый удачный сезон. Хвичу Кварацхелию всегда обсуждают как одного из лучших игроков чемпионата, от которого большие ожидания и совсем другой спрос. И вот уже почти треть сезона грузин выглядит неубедительно.

Против «Динамо» Хвича снова не выглядел игроком, который делает разницу, результат и оказывает особое влияние на игру команды. Варела уверенно сдержал грузина на правом фланге и не позволил ему создать ни одного опасного момента. Даже защитник «Динамо» куда эффективнее выглядел в атаке, чем один из самых креативных игроков лиги. Неудачные попытки обыгрыша, частые потери мяча, плохие решения при передачах — Кварацхелия снова в большом матче не преуспел.

32% - Процент удачных обводок полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в этом сезоне РПЛ составляет 32% (15/47), до этого сезона грузинский хавбек обыгрывал в чемпионате России с эффективностью 46% (153/335). Спад.#ТинькоффРПЛ #ДинамоРубин pic.twitter.com/5gsfDtXyG8 — OptaIvan (@OptaIvan) September 26, 2021

В середине августа грузин получил травму на тренировке «Рубина» и выбыл на несколько недель. Исполняющий обязанности главного тренера Олег Веретенников сегодня объяснил спад Хвичи тем, что он набирает форму после того повреждения. Но ведь и до травмы грузин не блистал. В девяти матчах в этом сезоне у него один гол — против «Арсенала» во втором туре. Поражение от «Ракува» в квалификации Лиги конференций, потерянные очки с «Крыльями Советов» — это было еще до травмы, и Хвича в этих играх выглядел невразумительно.

Наверняка на игрока повлияла ситуация с сорванным трансфером в Европу. Именно этим летом Кварацхелия рассчитывал уехать в европейский клуб, об этом открыто говорили и все в «Рубине», и агент игрока. Когда Хвича остался в Казани, тяжело было скрыться от разочарования. В клубе говорят, что грузин по-прежнему мотивирован, но расстройство и настроение тоже влияют на психологическое состояние и игру. Когда все лето тебя отправляют в «Тоттенхэм», «Милан», «Боруссию», а чемоданы приходится распаковывать в Казани, это не может не удручать. Хвича горит переездом в Европу, мечтает играть в топ-чемпионате и наверняка расстроился из-за такого итога.

Другой фактор — против Хвичи научились обороняться. Не секрет, что под него тренеры готовят план действий с персональной опекой и с четким видением по противодействию грузину. Его манера всем известна, и ничего нового Хвича пока предложить не может. Поэтому команды с более или менее хорошими защитниками уверенно справляются с грузином в очных матчах. Показательно, что Кварацхелия вообще не забивает в играх с топ-клубами и последние шесть его голов — в ворота «Урала», «Ротора», «Ахмата», «Уфы», «Сочи» и «Арсенала».

Стоит признать, что Кварацхелия немного переоценен, и сегодня видно, что пока он далеко не игрок за 20 миллионов евро. Иначе бы выглядел более стабильно, был бы более стрессоустойчив и эффективен. Сейчас в «Рубине» немало игроков, которые играют полезнее.

Понятно, что нынешние игровые проблемы «Рубина» более комплексные и не связаны с фигурой конкретно Кварацхелии. Это не попытка наложить серию поражений клуба на качество игры грузина. Речь только о том, что от игрока, за которого клуб просит около 20-25 миллионов евро, ждут совсем другого уровня. С него совсем другой спрос, и как раз в таких матчах, когда мало что получается, ждут результативных действий и что именно он переломит ход игры. Но этого уже в который раз не происходит: с «Динамо» его заменил Бакаев, который за отведенные 26 минут выглядел куда острее Хвичи.