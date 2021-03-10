Ровно 20 лет назад, 10 марта 2001 года, лучший российский бомбардир Александр Кержаков — 233 гола — дебютировал в высшей лиге.

Александр Кержаков

Родился 27 ноября 1982 года в городе Кингисепп Ленинградской области.

Нападающий. Воспитанник СДЮШОР «Зенит» (Санкт-Петербург).

Выступал за «Зенит» (2001-2006, 2010-2017), «Севилью» (2007-2008), «Динамо» (2008-2009) и «Цюрих» (2016).

Обладатель Кубка УЕФА (2006/07).

Чемпион России (2010, 2011/12, 2014/15), обладатель Кубка (2009/10) и Суперкубка России (2011, 2016), Кубка премьер-лиги (2003).

Выигрывал Кубок (2006/07) и Суперкубок Испании (2007). Брал Кубок Швейцарии (2015/16).

За сборную России провел 91 матч и забил 30 голов.

Участник двух чемпионатов мира (2002, 2014) и двух Евро (2004, 2012).

Лучший бомбардир в истории «Зенита» — 161 гол.

Лучший бомбардир в истории российского футбола — 233 гола.

Лучший бомбардир в истории сборной России — 30 голов.

Лучший российский бомбардир в еврокубках — 30 голов.

13 июля 2017 года был назначен координатором юношеских команд «Зенита». Поступил в Высшую школу тренеров.

15 марта 2018 года стал старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).

24 сентября 2020 года принял «Томь».

«Он бьет в створ моментально, без замаха»

В начале января 2001 года стало известно, что вместе с основой «Зенита» на сбор в Анталию отправился 18-летний нападающий юношеской сборной России и «Светогорца» Кержаков. В Турции молодой форвард доказал свою состоятельность опытнейшему Юрию Морозову, и клуб решил заключить с ним трехлетний контракт.

— Если честно, раньше я Кержакова почти не знал, — говорил тогда Морозов. — В прошлом году видел всего лишь три тайма «Светогорца» с его участием, и никакого впечатления он на меня не произвел. Но в конце сезона мы все же решили его попробовать, причем руководство «Светогорца» поставило нам условие: Кержаков должен был рассматриваться как кандидат в первую команду: в наш дубль его отдавать не хотели. Я поставил Александра в двусторонке за первый состав, и что же? За весь матч он принял мяч раза три. Впрочем, что ожидать от 18-летнего парня, впервые попавшего в такую компанию? Но рекомендации главного тренера «Светогорца» Владимира Казаченка возымели действие. Мы оставили Кержакова на просмотр, и постепенно обнаружились его несомненные плюсы. Кряжистая, плотно сбитая фигура — опекать такого форварда непросто. И самое главное — он все время нацелен на ворота, бьет в створ моментально, без замаха. Думаю, мы в Кержакове не ошиблись, хотя у него и непростой характер.

В межсезонье Морозов наигрывал в атаке питерцев связку Попович — Кержаков, поскольку трое других нападающих «Зенита» — Огородник, Петухов и Тарасов — не восстановились после травм. Специалисты отмечали особенности в игре Александра: полное отсутствие боязни перед авторитетами, напористость и хорошо поставленный удар с правой. На сборах он забил два мяча и сделал несколько голевых передач.

Перед началом чемпионата России питерская команда традиционно встретилась с болельщиками. Новички «Зенита» получили игровые номера. Кержаков унаследовал майку Александра Панова с числом 11 на спине. Форвард, оказавшийся в центре внимания, стушевался и не смог ответить на вопрос фанатов, сколько мячей он планирует забить в предстоящем сезоне. Возникшую паузу оборвала реплика из зала, утонувшая в хохоте и аплодисментах: «Да ты только «Спартаку» забей — мы тебе за это все промахи простим!»

10 марта 2001 года Кержаков провел свой первый матч за сине-бело-голубых в чемпионате России. Команда Морозова сделала ничью в Волгограде — 0:0. Александр вышел на поле с первых минут на позиции правого хавбека, получив от «СЭ» оценку 6,0.

Неплохо Кержаков смотрелся и в следующей встрече — с «Ростсельмашем» (3:1). Однако настоящий фурор тогда произвел его ровесник Сергей Васянович, отдавший три голевые передачи в своей дебютной игре в высшей лиге. Многие прочили молодому хавбеку большое будущее. Однако за основу «Зенита» он провел всего семь матчей, забив только раз.

— Почему потом не проявил себя? С того «Ростсельмаша» все и началось —еще и травму получил, — вспоминал Сергей в интервью «Матч ТВ». — Сразу не осознал, тяжелая или нет. Но на недельном сборе больше лечился, чем тренировался. Потом вроде восстановился, играл. После нога снова стала болеть. Поговорили с врачами — тазобедренный сустав. Делали блокаду. Затем только вышел в Самаре — надрыв. Стационарное лечение не давало результатов, решились на операцию. Сделали ее в сентябре. Так что бронзу ребята без меня оформили.

— Внимательно изучив игру ростовчан с «Локомотивом», мы подметили, что Прудиус часто авантюрно бежит вперед, поэтому освободили Васяновича от оборонительных обязанностей, — рассказывал Морозов после финального свистка. — Неплохие скорость и техника нашего 18-летнего хавбека принесли результат. Доволен и Коноплевым с Кержаковым, которому из-за травмы Спивака пришлось перейти на левый фланг. Никто из мальчишек не выпал. За ними — будущее «Зенита».

2001 год. Александр Кержаков против Василия Березуцкого. Фото Александр Вильф, —

«Играть неплохо — еще ничего не значит!»

В матчах с «Торпедо-ЗИЛ» (2:0) и «Факелом» (2:1) Кержаков упрочил свое место в основе, сделав два результативных паса. При этом нападающий по-прежнему выходил на фланге полузащиты.

— Ничего страшного. Мне же в детстве приходилось играть в средней линии, — замечал Александр. — Из-за маленького роста тренеры часто ставили туда на край.

— Но во встрече, сыгравшей в вашей судьбе не последнюю роль, вы тем не менее оказались на острие атаки?

— Действительно. В игре на первенство города «Зенит» победил «Кировец» — 6:0, а мне удалось забить три мяча. За матчем наблюдал Владимир Александрович Казаченок, который после финального свистка предложил перейти в «Светогорец». Выступал в этой команде с удовольствием. Вокруг были сверстники, и у нас многое получалось. В 14 встречах забил 18 мячей.

А вот как объяснял свой тактический ход Морозов:

— У нас выбыл из строя, причем надолго, правый полузащитник Осипов. На тот момент тренерский штаб еще не имел ни малейшего представления, что смогут заиграть Васянович и Аршавин. Мы решили поставить на фланг Кержакова, и этот эксперимент себя оправдал. Но, конечно, подобной тактики не надо придерживаться бесконечно. Будем пробовать и другие варианты. Набор имеющихся в нашем распоряжении футболистов это позволяет. Скажем, тот же Аршавин. Парень не любит черновой работы, зато у него светлая голова, и он вполне способен заиграть справа лучше Кержакова, которого мы сейчас в связи с длительным отъездом в сборную Казахстана Тарасова, видимо, вернем в линию нападения.

Против «Динамо» (2:1) Кержаков действительно вышел впереди, но выпал из игры. А заменивший его Васянович уже через шесть минут после появления на поле открыл счет.

После этого Кержаков оказался в запасе и в семи встречах кряду выходил только на замены. Игра с «Аланией» не добавила ему вистов. Во втором тайме 18-летний форвард вышел один на один с Мандрыкиным, но переиграть голкипера не сумел. Питерцы потерпели поражение — 0:2, а Морозов покритиковал Александра:

— Наша молодежь старается и играет неплохо, но играть неплохо еще ничего не значит! Надо забивать, а, скажем, Кержаков имел стопроцентный момент, однако не забил...

Александр Кержаков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гол «Спартаку», кувырок с Аршавиным

В стартовый состав питерцев Александр вернулся нескоро — против «Черноморца», но вновь не сумел отличиться. К тому моменту безголевая серия молодого форварда достигла 12 матчей. Тем не менее Морозов продолжал верить в него и выпустил с первых минут против «Спартака». Та игра стала для Кержакова первым звездным часом в карьере.

Вот выдержка из материала «СЭ»: «Попович вышел в центр нападения, а с флангов, почти не возвращаясь назад, спартаковскую оборону принялись расшатывать Аршавин и Кержаков. И если с Аршавиным Тчуйсе справился, то быстрый Кержаков стал вытворять с Бугаковым все что хотел. Долгое время ему, правда, не хватало хладнокровия. Но в конце концов — хватило...»

На 70-й минуте именно Кержаков оказался расторопнее других в чужой штрафной и переправил мяч в сетку ворот Левицкого — 1:1. А через четыре минуты Катульский принес сине-бело-голубым волевую победу.

— Можно ли сказать, что ваш тактический ход с переводом Аршавина на левый фланг, а Кержакова — на правый имел в матче решающее значение? — спросили Морозова на пресс-конференции.

— Мы рассчитывали, что Аршавин окажется против Бугакова, и он спартаковца смял бы. Но против Андрея действовал Тчуйсе, и камерунский игрок еще раз продемонстрировал, что он одаренный футболист во всех отношениях. И в отборе, и в атаке, и в подыгрыше. Тчуйсе, конечно, переиграл Аршавина. Поэтому и было принято решение о переводе Андрея на левый фланг, Кержакова — на правый, а Попович вышел в середину. Фактически у нас получилось три нападающих, и мы думали, что десятерых спартаковцев таким образом додавим. Но Романцев ведь тоже не дурак. Он прекрасно понимал, что Бугакова нельзя оставлять с Аршавиным, и вслед за последним перевел на другой фланг и Тчуйсе. Зато при этом полную свободу получил Кержаков. А если бы помобильнее сыграл и Попович, думаю, счет мог быть и более крупным.

Свой первый гол в высшем дивизионе Кержаков отметил парным кувырком с Аршавиным.

— После подачи с левого фланга случился какой-то непонятный рикошет. Мяч взвился свечой и стал опускаться на свободный угол вратарской, — вспоминал Кержаков. — Я рванулся к нему и вдруг увидел: Левицкого нет в воротах, они пустые! И на мгновение заволновался: неужели я в офсайд залез. Но, пробив в дальний угол и обернувшись к боковому арбитру, понял: все было по правилам.

— После чего вы с Аршавиным принялись кувыркаться.

— Мы с Андреем были заранее уверены, что кто-то из нас огорчит чемпиона. Вот и отрепетировали кувырок утром на базе. Партнеры по команде отреагировали на нашу задумку с юмором: «Теперь осталось лишь гол вечером забить».

До конца сезона Кержаков запишет на свой счет еще пять мячей и отдаст столько же результативных передач. А гол «Алании» в 23-м туре (3:0) получился настоящим шедевром.

Игровая ситуация требовала от Александра отдать мяч вправо на ход Астафьеву. Кержаков же сыграл нестандартно: подработав мяч себе под правую ногу, неожиданно пробил метров с двадцати трех — и мяч врезался в правую от Габулова «девятку».

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Газзаев, который присутствовал на игре, сказал после финального свистка, что именно Кержаков произвел на него наибольшее впечатление из всех принимавших участие в матче кандидатов в его команду:

— Лучше всех из них на поле смотрелся Кержаков. И дело даже не в том, что нападающий забил гол, к тому же очень эффектный. Запомнились его неуемная энергия, жажда борьбы, похвальная нацеленность на ворота. Другой зенитовец, Аршавин, был чуть менее заметен, но тоже играл довольно агрессивно.

Александр Кержаков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ярче только Измайлов

В 27-м туре Александр принес питерцам победу в Саратове (1:0) и вывел «Зенит» на второе место. Конкурент сине-бело-голубых, «Локомотив», в свою очередь уступил в Новороссийске (1:2).

Через неделю молодой форвард на 90+1-й минуте поразил ворота «Ротора» (2:1). Аршавин вырезал мяч на дальнюю штангу, и Кержаков почти с нулевого угла умудрился пробить Чичкина. «Петровский» обезумел от восторга!

— Если честно, получилась типичная передача наобум, — признался потом Аршавин. — Кержаков просто молодец, что сумел воплотить ее в гол. Я даже не поверил, увидев мяч в сетке.

Эта победа позволила зенитовцам сохранить очковый отрыв от железнодорожников за два тура до конца сезона. Мечты о Лиге чемпионов стали приобретать реальные очертания. Если бы не «Спартак»...

Красно-белые взяли убедительный реванш у команды Морозова за поражение в первом круге — 3:1.

Накануне матча специалисты предвкушали дуэль Парфенова и Кержакова. По мнению журналистов «СЭ», фаворита в паре не было: «Вице-капитану «Спартака» предстоит решать очень сложную задачу: как нейтрализовать одного из лучших форвардов российского чемпионата? При этом Парфенову часто придется смещаться со своего фланга в центр, где, по всей вероятности, разместится Кержаков. Поручать его опеку Ковтуну смерти подобно: нападающий бежит значительно быстрее спартаковца. Парфенов же за счет опыта и грамотного выбора позиции может уравнять шансы в борьбе с Кержаковым».

Аршавин открыл счет уже на 2-й минуте, однако затем Титов, Баранов и Парфенов перевернули все с ног на голову. Кержаков действовал старательно, но не более того. Несколько раз выходил на удобные позиции, но всякий раз его удары оказывались неточными.

В последнем туре «Спартак» уступил «Локомотиву» (1:2). Железнодорожники сравнялись по очкам с «Зенитом», но по дополнительным показателям оказались выше в таблице. Питер взял бронзу.

Самым результативным игроком в составе команды Морозова стал именно Кержаков, набравший 13 баллов по системе «гол+пас». Блестящий результат для новичка, который еще в прошлом году выступал в любительском чемпионате клубов Северо-Западного региона и шагнул в элитную лигу, миновав первый и второй дивизионы.

По оценкам «СЭ», Александр занял 19-е место среди всех футболистов премьер-лиги. Среди дебютантов чемпионата ярче него проявил себя только Марат Измайлов.

РФС включил Кержакова в список 33 лучших игроков сезона — он занял третье место на позиции левого нападающего, пропустив вперед Семака и Пименова.

— Лучшими в этом сезоне считаю Нигматуллина, Титова и Измайлова, — сказал тогда Морозов. — А моя тройка новичков выглядит так: Измайлов, Кержаков, Аршавин. Кержаков, к слову, серьезный парень. Футбол для него — все. Верю, он нас всех еще удивит.

— А Аршавин?

— Да и у Андрея нет особых проблем. Просто он с 16 лет считался «ленинградской звездой». И все время играл под нападающими, где никакой ответственности не нес. Поднесли мяч на блюдечке — отдал голевой пас. Не отдал? Ничего страшного. Ни за что человек не отвечал. И только в этом году стал превращаться в мужика. Предсезонку провел потрясающе!

P. S. Так в российском футболе взошла звезда Кержакова. Потом будет три золота с «Зенитом», Кубок УЕФА с «Севильей», по два Евро и чемпионата мира, российский бомбардирский рекорд всех времен, звание «заслуженный мастер спорта». Но тот первый сезон Александра на высшем уровне навсегда останется в памяти болельщиков.

Кержаков — лучший в истории

За свою карьеру на высшем клубном уровне Александр Кержаков провел 513 матчей, выступая за «Зенит», «Севилью», «Динамо» и «Цюрих» — на его счету 203 гола. За нашу сборную нападающий выступал 91 раз и 30 раз поражал ворота соперников, это рекорд. Помимо достижения в национальной команде, Кержаков удерживает лидерство по количеству мячей отечественных футболистов в еврокубках — те же 30. Всего у Александра 233 гола на высшем уровне, с которыми он возглавляет список лучших российских бомбардиров всех времен. (Денис Аль-Юсифи)