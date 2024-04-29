Мостовой о «Краснодаре»: «Кто виноват? Главный тренер, который стоит на бровке»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о ничьей «Краснодара» и «Крыльев Советов» (0:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Наверное, «Краснодар» наказывают за то, что в клубе сделали, убрав Ивича, — приводит с Metaratings.ru слова эксперта. — Большинство людей не поняли, зачем это было сделано, а когда назначили Мусаева, все стало понятно. После того, как «Зенит» проиграл вторую встречу подряд, казалось, что игроки выйдут заряженными, но ничего не получилось. Кто виноват? Главный тренер, который стоит на бровке. Сегодня мне даже хотелось уснуть на 20-й минуте. Настолько была «интересная» игра. «Краснодару» надо было сразу забивать, а в конце матча им вообще повезло. Конечно, красная карточка сыграла роль, но «Краснодар» контролировал игру. Хотя они должны быть рады, что не проиграли».

«Краснодар» в случае победы мог стать единоличным лидером РПЛ. После ничьей с самарцами «быки» догнали «Зенит» по очкам — 50, но уступают питерцам по личным встречам.