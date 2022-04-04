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ВАР отменять нельзя, а «Сочи» показал цену разговорам о «фарм-клубе». Рабинер — о 23-м туре и тьме судейских скандалов

Игорь Рабинер считает, что отказываться от использования ВАР в России нельзя
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Экран ВАР во время снегопада перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о 23-м туре чемпионата РПЛ.

Не бывает чемпионства «позарез»!

В 23-м туре «Спартак», проиграв «Локомотиву», потерял математические шансы на золото в сезоне столетия клуба. Шансы реальные он утратил еще к середине осени — пожалуй, всем все стало окончательно ясно после 1:7 от «Зенита». С тех пор, несмотря на смену тренера, ничего принципиально не изменилось. Светлое пятно — Лигу Европы — для красно-белых стерли неспортивные обстоятельства, и остается ровно один шанс, что из этого сезона красно-белым еще что-то удастся вытащить, — Кубок России.

Около года назад их гендиректор Евгений Мележиков сделал публичное заявление, которое мне сильно не понравилось, о чем тут же и написал в «СЭ»: о том, что чемпионство в юбилейном сезоне нужно «Спартаку» позарез. Именно это слово врезалось в память, и именно оно как-то сразу дало понять, что ни о какой борьбе за главный титул не будет и речи. Потому что под заказ подобные вещи не делаются.

В том же «Динамо» никто ни разу за последние пару лет никаких громких заявлений не делал — а внутри клуба все выстраивается правильно. Без пыли и шума все и внутри команды, и рядом с ней структурируется так, чтобы бело-голубые были конкурентоспособны. И даже при гораздо менее вразумительной весне-2022, чем осени-2021, мы видим, как динамовцы за семь туров до конца отстают от «Зенита» всего на три очка. А могли бы и на два, кабы Дуглас Сантос в прыжке не выбил с линии ворот мяч после удара Касьерры на исходе матча в Сочи.

&laquo;Сочи&raquo; и &laquo;Зенит&raquo; сыграли вничью. «Зенит» напоролся на «Сочи». До «Динамо» — всего три очка

Вот вам, кстати, и цена всем разговорам о «фарм-клубе». Сочинцы в этом сезоне в матчах с «Зенитом» набрали четыре очка, и совсем не исключен был вариант со всеми шестью. Но по большому счету ничья соответствовала тому, что происходило на поле.

Теперь и «Зенит» с «Динамо», и «Динамо» с ЦСКА разделяют по три очка, и календарь оставшихся туров наводит на мысль, что так все в расположении тройки призеров и закончится.

У Питера — самый простой график. Лишь один матч с соперниками под топ-5 (и тот «Локомотив», причем дома), две встречи с аутсайдерами, которые дерутся за каждое очко, более того, и с «Уралом», и с «Химками» зенитовцы встретятся на Крестовском. Четыре из семи игр у команды Сергея Семака — с середняками, лишенными острой турнирной мотивации. «Динамо» на один матч больше ЦСКА (три против двух) проведет против лидеров, зато и середняков на их пути тоже встретится на раз чаще. Так что очная встреча двух московских клубов 24 апреля становится ключевой.

Не ВАР виноват в том, что им не умеют правильно пользоваться

Победа «Динамо» в Краснодаре стала результатом неоднозначного решения арбитров. Как и многое другое в этом аномальном на количество судейских скандалов туре. Несмотря на стоп-кадр, где видно, что Черников хватал за футболку выбегавшего из штрафной Смолова внутри штрафной, — это еще не повод для назначения 11-метрового. Абсолютно согласен с коллегой Александром Бобровым: задержка, которая реально повлияла на движение форварда бело-голубых, произошла уже за пределами штрафной. Подобные пенальти давать нельзя! Вообще не понимаю, зачем нужен ВАР, если такое не просто ставится (в динамике игры все бывает), а подтверждается видеоарбитрами. Не увидеть, что реальный фол был за штрафной, не смог бы даже Андреа Бочелли. Но Артему Любимову это удалось.

Радостный Федор Смолов и&nbsp;Вячеслав Грулев обнимают Даниила Фомина после реализованного пенальти в&nbsp;матче с &laquo;Краснодаром&raquo;. Подарок от ВАР, 22-й точный пенальти Фомина, 100-й «сухарь» Шунина. «Динамо» не отпускает «Зенит»

Спустя пару часов случилась еще и сильная двойная развязка в добавленное время к матчу ЦСКА — «Урал». И снова с решающим — и неправильным — судейским словом. Будь оно иным, первая весенняя осечка красно-синих, игравших значительно хуже заданного в предыдущих матчах стандарта, могла получиться еще более жесткой.

На здорово сыгравшем (мгновенный перехват и обводка в чужой штрафной) 19-летнем цеэсковце Ушакове Аугустыняк фолил точно. Там пенальти — стопроцентный, хоть его сперва и не увидел арбитр в поле Игорь Панин. Но сидевший на ВАР Ян Бобровский его подстраховал и был прав, как бы это ни было обидно Григорию Иванову и Игорю Шалимову.

Фолил ли в следующем эпизоде на Гогличидзе сам Ушаков? Должен ли был Панин назначить пенальти теперь в ворота армейцев? На мой взгляд, да. Повтор из-за ворот это четко показывает. В мяч Егор не играл, с движения игрока «Урала» сбил. Бобровский опять сделал свою работу, а Панин — снова нет.

Судья Игорь Панин в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. ЦСКА — «Урал»: арбитр Панин получит вторую двойку за неделю. Пора отменять ВАР в РПЛ

Поэтому не соглашусь с предложением коллеги Боброва убрать ВАР. Если бы не Бобровский, грубых и повлиявших на исход матча ошибок у Панина было бы не одна, а две. ВАР — это инструмент, который, да, тоже не всегда используется грамотно (взять хотя бы Любимова в Краснодаре), но по крайней мере дает судье в поле возможность выбора. А если случается несогласованность арбитра в поле и ВАР — это не вина техники, это вина человеческого фактора. И не техника виновата, что Шадыханов, находившийся на ВАР в матче «Локомотив» — «Спартак», не подозвал Карасева к монитору пересмотреть эпизод с ударом Бека-Бека шипами в ногу Мартинсу — достаточно высоким, чтобы показать локомотивскому французу красную карточку.

Добираться до места назначения на карете через бездорожье, как было принято в России в XIX веке, — может, и правда способствует более глубоким размышлениям о бытии. Но на внедорожнике оно как-то быстрее и эффективнее получается. ВАР по сравнению с «доварьем» — это внедорожник против кареты. Просто и там надо знать, на что, куда и когда нажимать. А если кто не разобрался — повторяю, не техника в этом виновата.

Заварушка внизу таблицы

«Урал», занимавший перед матчем последнее место в РПЛ, сыграл против лучшей команды весны в России смело и интересно. Игорю Шалимову, Эрику Бикфалви (какой же классный удар с лета у него получился!) и Ко за эти 2:2, за умный выход из обороны в атаку, за удар в перекладину и много других интересных игровых действий — респект. Уральцы играли точно не как обычные аутсайдеры на поле лидеров, и даже с трудом верилось, что они занимают такое место. Но могли и выиграть. Если «Урал» в итоге вылетит — это будет первое, что президент Иванов и многие другие вспомнят. И поделом.

Судья Игорь Панин идет смотреть ВАР. Судьи отняли историческую победу «Урала». Как можно было не дать пенальти против ЦСКА на 100-й минуте?

После 23-го тура внизу таблицы сложилась уникальная ситуация — четыре команды набрали по 21 очку и «Ростов» — на очко больше (правда, у него игра в запасе дома с «Крыльями Советов»). Учитывая, что в следующем году начнется действие нового телеконтракта РПЛ, и в нынешней экономической обстановке пребывание в топ-дивизионе, по сути, билет на выживание, невозможно даже вообразить накал страстей в зоне вылета в оставшихся турах.

Пока на явном подъеме находятся «Химки», выигравшие два последних матча — у «Урала» и «Рубина», причем оба на выезде. Если считать только пять туров после зимней паузы, то подмосковная команда с семью очками делит седьмое-восьмое места с «Краснодаром». Больше только у ЦСКА (13), «Зенита» (11), «Динамо» (10), «Локомотива» (9) и «Сочи» с «Нижним Новгородом» (по 8). Нормален для аутсайдера весенний улов у «Уфы» (5 очков, дележка 9-11-х мест с «Крыльями» и «Ахматом»).

А вот «Урал» с «Арсеналом» следуют за хромающими на обе ноги «Спартаком» (4 очка) и «Рубином» (3) и замыкают весеннюю таблицу с двумя ничьими у каждого. И если у уральцев, как мы видим, игра поставлена вполне недурно и все три своих поражения они потерпели с разрывом в один мяч, то Тула на этом отрезке проиграла уже два матча с крупным счетом — 1:4 «Динамо» и 0:3 «Зениту». А ее общие «минус 22», на мой взгляд, показывают, какая команда слабее всех в этом чемпионате.

Ближайший конкурент по этой части — «Химки» с «минус 17», но они с Сергеем Юраном сейчас как раз на подъеме, а далее с «минус 11» идут «Уфа», «Рубин» и «Нижний Новгород». Казань, опережающая «Ростов» на три очка, тоже еще ничего себе не гарантировала, а кое-кто упоминает в этом контексте даже «Спартак», у которого на очко больше, чем у команды Леонида Слуцкого.

Квинси Промес и&nbsp;Георгий Джикия. «Спартак» проигрывает кучу равных матчей. Это повод говорить не о судействе и везении, а о характере и коллективе

Но хорошие перспективы для «Арсенала» заключаются в том, что у них не осталось ни одного матча с клубами топ-5 («Краснодар» в его нынешнем виде я бы отнес все же ко второму, срединному слою команд), тогда как у всех четырех конкурентов таких встреч по две. Зато с середняками, самыми лакомыми кусочками на финальном этапе чемпионата, туляки встретятся чаще всех — четырежды. С их футболом им в любом случае это ничего не гарантирует, но календарь у них однозначно наиболее легкий из нижней пятерки.

У «Ростова», «Урала» и «Химок» он примерно равный, а вот у «Уфы» — самый не то чтобы сложный, а своеобразный. Четыре матча из семи — против прямых конкурентов! Дома — половина из них. С середняками — лишь одна встреча, и тот «Рубин», который ближе к аутсайдерам. Последние пять туров у команды Алексея Стукалова просто зубодробительные — в гостях с «Уралом», на выезде с «Химками», дома с «Ростовом» и «Арсеналом» и, наконец, в гостях с «Рубином»!

Несложно себе представить, на каком нерве будут проходить матчи 29-го тура «Ростов» — «Химки», «Урал» — «Рубин» и «Уфа» — «Арсенал» и 30-го — «Арсенал» — «Урал», а возможно, и «Рубин» — «Уфа».

И тема судейства там снова, боюсь, выйдет на первый план.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
ФК ЦСКА (Москва)
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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И К Ж
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