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1 марта, 13:36

Прокуратура Амстердама обратилась к властям Дубая по задержанию Промеса

Микеле Антонов
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В пресс-службе прокуратуры Амстердама ответили на вопрос «СЭ» о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Дубая.

«Мы знаем о сообщениях в СМИ, касающихся ареста Промеса в Дубае. Однако важно подчеркнуть, что мы не можем подтвердить эту информацию. Мы обращаемся за этим к властям Дубая. Разумеется, мы пытаемся проверить достоверность этих сообщений. Мы понимаем, что это дело вызывает большой интерес, но на данный момент мы не можем поделиться какими-либо подробностями», — сообщили «СЭ» в пресс-службе прокуратуры.

Квинси Промес. «Спартак» рискнул, проигнорировав приговор суда. Кто понесет ответственность, если Квинси не вернется?

Ранее Mash сообщил, что Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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