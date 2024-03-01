Прокуратура Амстердама обратилась к властям Дубая по задержанию Промеса

В пресс-службе прокуратуры Амстердама ответили на вопрос «СЭ» о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Дубая.

«Мы знаем о сообщениях в СМИ, касающихся ареста Промеса в Дубае. Однако важно подчеркнуть, что мы не можем подтвердить эту информацию. Мы обращаемся за этим к властям Дубая. Разумеется, мы пытаемся проверить достоверность этих сообщений. Мы понимаем, что это дело вызывает большой интерес, но на данный момент мы не можем поделиться какими-либо подробностями», — сообщили «СЭ» в пресс-службе прокуратуры.

Ранее Mash сообщил, что Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.