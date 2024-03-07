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7 марта, 18:36

ЭСК РФС признала верным решение Левникова не удалять Морозова в матче «Динамо» — «Локомотив»

Алина Савинова
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Кирилл Левников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

6 марта прошло заседание экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС), на котором было рассмотрено обращение «Динамо».

Ранее бело-голубые обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с неудалением защитника «Локомотива» Евгения Морозова на 29-й минуте матча 19-го тура РПЛ за фол на Бителло. ЭСК пришла к выводу, что судья правильно поступил в этом эпизоде.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против атакующего игрока команды «Динамо-Москва» №89 Бителло, по мнению всех членов комиссии, не является лишением соперника явной возможности забить гол, так как нападающий не имел возможности контролировать мяч, выбитый из-под его ног в безрассудном подкате игроком обороны», — сказано в заявлении ЭСК РФС.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» прошел 3 марта. Победу в этой встрече одержали бело-голубые со счетом 2:1. По итогам 19 туров «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. У «Локомотива» 31 очко и 5-я позиция.

Источник: https://rfs.ru/news/220006
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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