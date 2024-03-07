ЭСК РФС признала верным решение Левникова не удалять Морозова в матче «Динамо» — «Локомотив»

6 марта прошло заседание экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС), на котором было рассмотрено обращение «Динамо».

Ранее бело-голубые обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с неудалением защитника «Локомотива» Евгения Морозова на 29-й минуте матча 19-го тура РПЛ за фол на Бителло. ЭСК пришла к выводу, что судья правильно поступил в этом эпизоде.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против атакующего игрока команды «Динамо-Москва» №89 Бителло, по мнению всех членов комиссии, не является лишением соперника явной возможности забить гол, так как нападающий не имел возможности контролировать мяч, выбитый из-под его ног в безрассудном подкате игроком обороны», — сказано в заявлении ЭСК РФС.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» прошел 3 марта. Победу в этой встрече одержали бело-голубые со счетом 2:1. По итогам 19 туров «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. У «Локомотива» 31 очко и 5-я позиция.