Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:56

Форвард «Спартака» Мелешин рассказал, что летом переписывался с Промесом

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал о взаимоотношениях с бывшим футболистом клуба Квинси Промесом.

1 июля красно-белые объявили о завершении контракта с 32-летним голландцем.

«Когда я пришел в команду, Квинси Промес мне очень сильно помогал как нападающий, подсказывал, подбадривал. Большой мой друг, на связи с ним, надеюсь, что с ним все будет хорошо, желаю ему удачи. Иногда списываемся, последний раз — перед сборами где-то в июне. Он отвечал на мои сообщения, но не буду рассказывать, о чем переписывались», — приводит ТАСС слова Мелешина.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а потом в 2021-м вернулся в команду. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей.

В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Источник: ТАСС
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
1
Читайте также
Тхэквондистку Джонс пустили на Олимпиаду после заключения психиатра
Рудковская допустила иски к матери Парсеговой от третьих лиц
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Журналист De Telegraaf Каптейнс — о Промесе: «Ностальгирует по футбольной жизни»
Промес оставил загадочный пост с тремя эмодзи
Заварзин предположил, сможет ли «Спартак» восполнить потерю Промеса
Деменко подвел итоги карьеры Квинси Промеса в «Спартаке»
Безработные звезды: Промес, Шунин, Дзюба, Гильерме и еще 10 игроков, у которых завершились контракты с клубами РПЛ
Промес — о «Спартаке»: «Моя семья на всю жизнь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Зенита» Чистяков рассказал, что думает о возможном трансфере Соболева

Булыкин: «В прошлом сезоне «Зенит» плохо начал. Хочется посмотреть, что будет сейчас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости