Форвард «Спартака» Мелешин рассказал, что летом переписывался с Промесом
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал о взаимоотношениях с бывшим футболистом клуба Квинси Промесом.
1 июля красно-белые объявили о завершении контракта с 32-летним голландцем.
«Когда я пришел в команду, Квинси Промес мне очень сильно помогал как нападающий, подсказывал, подбадривал. Большой мой друг, на связи с ним, надеюсь, что с ним все будет хорошо, желаю ему удачи. Иногда списываемся, последний раз — перед сборами где-то в июне. Он отвечал на мои сообщения, но не буду рассказывать, о чем переписывались», — приводит ТАСС слова Мелешина.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а потом в 2021-м вернулся в команду. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей.
В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.
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3
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4
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7
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8
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9
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
|- : -
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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