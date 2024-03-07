Горшков заявил, что его расстроил матч «Зенита» против «Спартака»: «Мне показалось, что питерцы не рисковали»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

— Как вам игра «Зенита» со «Спартаком»?

— К сожалению, после финального свистка я был огорчен. Могу предположить, что потеря очков «Краснодаром» могла повлиять на «Зенит». Нет, это не расслабило команду, а скорее заставило играть осторожно. Мне показалось, что питерцы не рисковали. Хотя я не понимаю почему. Была хорошая возможность догнать «быков»: домашняя арена, много болельщиков. Ощущение, будто «Зенит» не хотел побеждать здесь и сейчас.

— Какое впечатление произвели новички?

— Видно, что Нино — мощный защитник, но еще нужно будет понаблюдать за ним. Отмечу Педро, который вышел на замену. Он добавил креатива в атаке, обострял, обыгрывал. По Артуру и Ахметову пока сложно сказать. Ничего сверхъестественного, но и не выпадали. Еще выделю Мостового, хоть он и не новичок. Врывался в свободные зоны, часто предлагал себя, особенно в первом тайме.

После 19 сыгранных туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка. «Спартак» располагается на четвертой строчке (31 очко).