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7 марта, 11:40

Горшков заявил, что его расстроил матч «Зенита» против «Спартака»: «Мне показалось, что питерцы не рисковали»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

— Как вам игра «Зенита» со «Спартаком»?

— К сожалению, после финального свистка я был огорчен. Могу предположить, что потеря очков «Краснодаром» могла повлиять на «Зенит». Нет, это не расслабило команду, а скорее заставило играть осторожно. Мне показалось, что питерцы не рисковали. Хотя я не понимаю почему. Была хорошая возможность догнать «быков»: домашняя арена, много болельщиков. Ощущение, будто «Зенит» не хотел побеждать здесь и сейчас.

— Какое впечатление произвели новички?

— Видно, что Нино — мощный защитник, но еще нужно будет понаблюдать за ним. Отмечу Педро, который вышел на замену. Он добавил креатива в атаке, обострял, обыгрывал. По Артуру и Ахметову пока сложно сказать. Ничего сверхъестественного, но и не выпадали. Еще выделю Мостового, хоть он и не новичок. Врывался в свободные зоны, часто предлагал себя, особенно в первом тайме.

Александр Горшков. «За день до матча со «Спартаком» подходит Петржела: «Парни, кто хочет в казино?» Интервью легенды «Зенита»

После 19 сыгранных туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка. «Спартак» располагается на четвертой строчке (31 очко).

Александр Горшков (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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