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Сегодня, 06:25

Масалитин: «Хотел Чалов уехать за границу, пускай уезжает. ПАОК — это его выбор»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о предстоящем переходе нападающего красно-синих Федора Чалова в греческий ПАОК.

«Есть такая книга «Золотой теленок». Там персонаж Остап Бендер говорил: «Вот я теперь и миллионер! Сбылась мечта идиота». Это все сюда подходит. Хотел Чалов уехать за границу, пускай уезжает. ПАОК — это его выбор, надо его уважать. ЦСКА обещал его отпустить, его отпускают. Зачем и почему? Надо у него спрашивать.

То, что чемпионат Греции слабее российского, это факт. ПАОК играет в европейских кубках? Играет. Сейчас в последней фазе отбора Лиги чемпионов играют», — цитирует «Спорт День за Днем» Масалитина.

21 июля стало известно, что 26-летний Чалов близок к подписанию контракта с греческим клубом на 3 года.

Источник: «Спорт День за Днем»
Валерий Масалитин
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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