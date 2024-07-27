«Спартак» интересуется Степановым из «Химок»

Защитник «Химок» Данил Степанов может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям источника, красно-белые ищут усиление на позицию левого защитника. «Химки» пока не получал предложение по 24-летнему россиянину.

В минувшем сезоне Степанов провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2025/26.