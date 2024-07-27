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Сегодня, 07:45

«Спартак» интересуется Степановым из «Химок»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Химок» Данил Степанов может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям источника, красно-белые ищут усиление на позицию левого защитника. «Химки» пока не получал предложение по 24-летнему россиянину.

В минувшем сезоне Степанов провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2025/26.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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