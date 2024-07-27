«Спартак» интересуется Степановым из «Химок»
Защитник «Химок» Данил Степанов может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По сведениям источника, красно-белые ищут усиление на позицию левого защитника. «Химки» пока не получал предложение по 24-летнему россиянину.
В минувшем сезоне Степанов провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2025/26.
Источник: Евро-Футбол.Ру
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|
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|
15
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|26.07
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|17:30
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Динамо – Локомотив
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|27.07
|17:30
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Рубин – Зенит
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|27.07
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|
Факел – Акрон
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Химки – Спартак
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Бителло
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