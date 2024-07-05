Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:12

Заварзин предположил, сможет ли «Спартак» восполнить потерю Промеса

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мыслями о том, как отсутствие нидерландского форварда Квинси Промеса отразится на игре московской команды в следующем сезоне.

«По событиям в концовке прошлого сезона стало ясно, что Промес помог бы «Спартаку» добиться большего и завоевать медали. А в отношении того, что Квинси не будет в команде в следующем сезоне, нужно принимать меры уже новому главному тренеру Станковичу. Как будет выступать «Спартак» без Промеса, покажет время. Но его нет, и ничего с этим не поделать. Сейчас игра команды выстраивается заново в соответствии с теми новыми подходами, которые использует наставник», — цитирует Заварзина Vprognoze.ru.

В понедельник, 1 июля, стало известно, что красно-белые не будут продлевать с Промесом контракт. За «Спартак» футболист выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2023-й.

Источник: Vprognoze
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Юрий Заварзин
0
Читайте также
УЕФА отстранил игрока Турции Демирала на два матча за жест на Евро-2024
Кардиолог предупредил о риске для здоровья при просмотре матчей сборной Англии
Развожаев заявил об уничтожении авиацией военных целей над акваторией Черного моря
Травму Мбаппе преуменьшали, Роналду могут наказать из-за кардиограммы. Что нужно знать о четвертьфиналах Евро-2024
Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью
Смять санкции: в ЕС ищут пути сотрудничества с Россией
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Деменко подвел итоги карьеры Квинси Промеса в «Спартаке»
Безработные звезды: Промес, Шунин, Дзюба, Гильерме и еще 10 игроков, у которых завершились контракты с клубами РПЛ
Промес — о «Спартаке»: «Моя семья на всю жизнь»
«Спартак» объявил об окончании контракта Промеса
Шавло: «Я бы хотел возвращения Промеса»
Кавазашвили: «Против возвращения Промеса могут быть только те, кто ненавидит «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци считает Соболева «жертвой» директоров и тренеров «Спартака»

Рианчо согласился с цитатой Соболева: «Гонятся за сенсациями, не обращая внимания на чувства»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости