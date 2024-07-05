Заварзин предположил, сможет ли «Спартак» восполнить потерю Промеса
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мыслями о том, как отсутствие нидерландского форварда Квинси Промеса отразится на игре московской команды в следующем сезоне.
«По событиям в концовке прошлого сезона стало ясно, что Промес помог бы «Спартаку» добиться большего и завоевать медали. А в отношении того, что Квинси не будет в команде в следующем сезоне, нужно принимать меры уже новому главному тренеру Станковичу. Как будет выступать «Спартак» без Промеса, покажет время. Но его нет, и ничего с этим не поделать. Сейчас игра команды выстраивается заново в соответствии с теми новыми подходами, которые использует наставник», — цитирует Заварзина Vprognoze.ru.
В понедельник, 1 июля, стало известно, что красно-белые не будут продлевать с Промесом контракт. За «Спартак» футболист выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2023-й.
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15
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16
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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Пари НН – Рубин
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