«Динамо» — «Локомотив»: в четырех прошлых дерби из пяти бело-голубые забили железнодорожникам не меньше двух мячей
27 июля на «ВТБ Арене» состоится московское дерби — «Динамо» против «Локомотива». Поединок второго тура РПЛ стартует в 17.30 мск. Главный судья — Сергей Карасев. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 17.00 мск.
Аналитики верят в хозяев: победу бело-голубых предложили за 2.10, что составляет примерно 45% вероятности. Успех «Локо» идет за 3.30 (30%). Котировка на ничью — 3.90 (25%).
Выигрыш «Динамо» с форой (0) доступен за 1.60. Эта же опция на железнодорожников ждет вас за 2.40.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. «Обе забьют» представили за 1.60, коэффициент на обратный вариант — 2.40.
В прошлом сезоне парни Марцела Лички обыграли красно-зеленых на «ВТБ Арене» (2:1). Рынок на то, что хозяева снова оформят больше 1.5 гола, оценили в 1.87.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»
В первом туре обе команды выступили результативно: бело-голубые прихлопнули «Факел» (3:1), железнодорожники дожали «Акрон» (3:2). Но дерзкие дебютанты РПЛ из Тольятти дважды указали коллективу Михаила Галактионова на уязвимости в обороне: такой факт не может не напрягать фанатов «Локо», особенно если учесть, что в четырех предыдущих дерби из пяти «Динамо» поразило ворота красно-зеленых как минимум дважды. Парни Марцела Лички бодро вкатились в сезон и готовы продлить тренд.
Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет больше 1.5 мяча за 1.87.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0