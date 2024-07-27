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«Динамо» — «Локомотив»: в четырех прошлых дерби из пяти бело-голубые забили железнодорожникам не меньше двух мячей

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 27 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Диего Лаксальт («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

27 июля на «ВТБ Арене» состоится московское дерби — «Динамо» против «Локомотива». Поединок второго тура РПЛ стартует в 17.30 мск. Главный судья — Сергей Карасев. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Аналитики верят в хозяев: победу бело-голубых предложили за 2.10, что составляет примерно 45% вероятности. Успех «Локо» идет за 3.30 (30%). Котировка на ничью — 3.90 (25%).

Выигрыш «Динамо» с форой (0) доступен за 1.60. Эта же опция на железнодорожников ждет вас за 2.40.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. «Обе забьют» представили за 1.60, коэффициент на обратный вариант — 2.40.

В прошлом сезоне парни Марцела Лички обыграли красно-зеленых на «ВТБ Арене» (2:1). Рынок на то, что хозяева снова оформят больше 1.5 гола, оценили в 1.87.

ФК &laquo;Факел&raquo;. В субботу «Факел» дебютирует на новом стадионе. Дерзкий новичок РПЛ «Акрон» едет в Воронеж, чтобы сорвать праздник

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»

В первом туре обе команды выступили результативно: бело-голубые прихлопнули «Факел» (3:1), железнодорожники дожали «Акрон» (3:2). Но дерзкие дебютанты РПЛ из Тольятти дважды указали коллективу Михаила Галактионова на уязвимости в обороне: такой факт не может не напрягать фанатов «Локо», особенно если учесть, что в четырех предыдущих дерби из пяти «Динамо» поразило ворота красно-зеленых как минимум дважды. Парни Марцела Лички бодро вкатились в сезон и готовы продлить тренд.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет больше 1.5 мяча за 1.87.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
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США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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«Пари НН» — ЦСКА: два месяца назад армейцы отгрузили нижегородцам шесть мячей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
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Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
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Бителло

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 2
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Зенит

 2
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Зенит

 1
И К Ж
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Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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Факел

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Крылья Советов

 1 0 0
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