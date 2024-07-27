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«Пари НН» — ЦСКА: два месяца назад армейцы отгрузили нижегородцам шесть мячей

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 27 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Иван Обляков (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

27 июля ЦСКА пожалует в гости к «Пари НН» во втором туре РПЛ. Команды рассудит бригада Павла Кукуяна. Игра на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 15.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 14.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

Специалисты считают гостей фаворитами: успех ЦСКА доступен за 1.80, это около 52% вероятности. На победу «Пари НН» предложили 4.90 (20%). Ничья идет за 3.60 (28%).

Выигрыш армейцев с форой (-1) можно взять за 2.55. Опция Ф(+1) для команды Саши Илича представлена за 1.52.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20, ТМ 2.5 — в 1.70. Котировка на «обе забьют» — 2.12, на обратный рынок — 1.75.

В первом туре красно-синие разошлись нулевой ничьей с «Ростовом». На то, что нижегородцы тоже не огорчат Игоря Акинфеева, дали коэффициент 2.15.

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Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — ЦСКА

После прихода Саши Илича нижегородцы стали антиподом словосочетания «надежная оборона»: в четырех играх из семи они пропустили от двух голов и больше. Одной из команд, которая припечатала «Пари НН» на этом отрезке, был ЦСКА: два месяца назад армейцы оформили на стадионе «Нижний Новгород» шесть мячей и победили с разгромным счетом (6:2). Нынешний чемпионат парни Илича тоже открыли звонким поражением — от «Рубина» (2:4). Атака красно-синих в первом туре промолчала — выезд к «Ростову» закончился нулевой ничьей. Но нет никаких сомнений, что в разборке с «Пари НН» москвичи реализуют все то, что не удалось на берегах Дона.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет больше 1.5 мяча за 2.02.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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Андрей Рублев — Франсиско Серундоло: прогноз на матч ATP Умаг 26 июля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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