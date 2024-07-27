«Пари НН» — ЦСКА: два месяца назад армейцы отгрузили нижегородцам шесть мячей
27 июля ЦСКА пожалует в гости к «Пари НН» во втором туре РПЛ. Команды рассудит бригада Павла Кукуяна. Игра на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 15.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 14.50 мск.
Специалисты считают гостей фаворитами: успех ЦСКА доступен за 1.80, это около 52% вероятности. На победу «Пари НН» предложили 4.90 (20%). Ничья идет за 3.60 (28%).
Выигрыш армейцев с форой (-1) можно взять за 2.55. Опция Ф(+1) для команды Саши Илича представлена за 1.52.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20, ТМ 2.5 — в 1.70. Котировка на «обе забьют» — 2.12, на обратный рынок — 1.75.
В первом туре красно-синие разошлись нулевой ничьей с «Ростовом». На то, что нижегородцы тоже не огорчат Игоря Акинфеева, дали коэффициент 2.15.
Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — ЦСКА
После прихода Саши Илича нижегородцы стали антиподом словосочетания «надежная оборона»: в четырех играх из семи они пропустили от двух голов и больше. Одной из команд, которая припечатала «Пари НН» на этом отрезке, был ЦСКА: два месяца назад армейцы оформили на стадионе «Нижний Новгород» шесть мячей и победили с разгромным счетом (6:2). Нынешний чемпионат парни Илича тоже открыли звонким поражением — от «Рубина» (2:4). Атака красно-синих в первом туре промолчала — выезд к «Ростову» закончился нулевой ничьей. Но нет никаких сомнений, что в разборке с «Пари НН» москвичи реализуют все то, что не удалось на берегах Дона.
Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет больше 1.5 мяча за 2.02.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0