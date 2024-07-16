Промес оставил загадочный пост с тремя эмодзи
Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес выложил в соцсетях два видео в футболке красно-белых.
На одном из видео футболист получает приз «СЭ» лучшему игроку России в 2022 году. Под обоими видео Промес прикрепил три эмодзи — скрещенные пальцы, сердце и песочные часы.
1 июля «Спартак» объявил о завершении контракта с 32-летним голландцем. В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.
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13
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14
|Химки
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15
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|20.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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