Нагорных: «Состав «Локомотива» на сегодняшний день позволяет решать самые высокие задачи»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о целях команды на оставшуюся часть сезона.

— Задача «Локомотива» на сезон — финиш в топ-3 РПЛ и попадание в финал Кубка России. Вы удовлетворены промежуточными результатами?

— С одной стороны, мы потеряли очки там, где не должны были этого делать. И могли идти выше. С другой, нужно быть гениями, чтобы в спорте все спрогнозировать со стопроцентной точностью. Мы, к сожалению, не гении, поэтому пока допускаем ошибки.

Безусловно, старт сезона в нашем исполнении мог быть другим. Понадобилось время, чтобы нащупать свою игру. Однако это не помешало клубу подтянуться к лидерам — значит, потенциал у нашего клуба очень большой. Состав «Локомотива» на сегодняшний день позволяет решать самые высокие задачи.

— Но выход в финал Кубка — все-таки не самая высокая цель. Почему сформулировали задачу именно так?

— Когда доходишь до решающего матча, остается единственная цель — победа. Но для этого в финал нужно пробиться. Так что мы сознательно сформулировали так задачу. Можно сказать, подошли к этому вопросу философски.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров.