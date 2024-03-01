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1 марта, 13:50

Нагорных: «Состав «Локомотива» на сегодняшний день позволяет решать самые высокие задачи»

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о целях команды на оставшуюся часть сезона.

— Задача «Локомотива» на сезон — финиш в топ-3 РПЛ и попадание в финал Кубка России. Вы удовлетворены промежуточными результатами?

— С одной стороны, мы потеряли очки там, где не должны были этого делать. И могли идти выше. С другой, нужно быть гениями, чтобы в спорте все спрогнозировать со стопроцентной точностью. Мы, к сожалению, не гении, поэтому пока допускаем ошибки.

Безусловно, старт сезона в нашем исполнении мог быть другим. Понадобилось время, чтобы нащупать свою игру. Однако это не помешало клубу подтянуться к лидерам — значит, потенциал у нашего клуба очень большой. Состав «Локомотива» на сегодняшний день позволяет решать самые высокие задачи.

— Но выход в финал Кубка — все-таки не самая высокая цель. Почему сформулировали задачу именно так?

— Когда доходишь до решающего матча, остается единственная цель — победа. Но для этого в финал нужно пробиться. Так что мы сознательно сформулировали так задачу. Можно сказать, подошли к этому вопросу философски.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров.

Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
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