Кузьмичев: «Авторитет Дзюбы поддавливает Галактионова при определении состава»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что в стартовом составе клуба на матч 19-го тура РПЛ с «Динамо» должен был выйти Тимур Сулейманов, а не Артем Дзюба.
— Главный вывод по игре «Локо» в дерби с «Динамо» (1:2)?
— Удивил стартовый состав железнодорожников. Я смотрел контрольные матчи на сборах — все, которые были в доступе. С моей точки зрения, очень хорошо в этих спаррингах в атаке выглядел Сулейманов. А с учетом того, что Дзюба пропустил второй сбор и на третьем потихоньку набирал кондиции, я полагал: в старте против «Динамо» выйдет Тимур, а не Артем. Хорошо отношусь к Дзюбе. Но, по-моему, на первый план тут должен выходить чисто спортивный принцип.
— Чем же руководствовался Галактионов?
— Видимо, Михал Михалыч не справляется с авторитетом Дзюбы и сделал выбор в его пользу. Однако в перерыве понял, что ошибся. Артем пока еще не готов, просто не набрал форму. Поэтому в первом тайме у него практически ничего не получалось в атаке.
— Думаете, главный тренер москвичей опасался посадить опытного нападающего на лавку?
— У Артема колоссальный авторитет. А Михал Михалыч все-таки, как ни крути, еще довольно молодой специалист. В общем, статус Дзюбы, авторитет где-то поддавливают наставника при принятии решений по составу. Нет, я не хочу сказать, что Артем диктует 11 фамилий, которые должны начинать матч. Просто, как заметил выше, Галактионов пока не справляется вот с такими вещами.
— Кто теперь выйдет на острие атаки против «Сочи»?
— Думаю, будет логичнее, если Сулейманов начнет встречу с южанами.
— Но Сулейманов пока тоже ведь не сильно убеждает.
— Я всего лишь сравниваю в моменте двух нападающих. Кто как выглядит сейчас. Для меня очевидно, что сегодня Тимур заслуживает того, чтобы играть с первых минут.
В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба отыграл 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.
На счету 23-летнего Сулейманова 5 забитых мячей и 1 голевой пас в 16 проведенных встречах за железнодорожников.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5