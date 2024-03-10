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10 марта, 12:30

Кузьмичев: «Авторитет Дзюбы поддавливает Галактионова при определении состава»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что в стартовом составе клуба на матч 19-го тура РПЛ с «Динамо» должен был выйти Тимур Сулейманов, а не Артем Дзюба. 

 Главный вывод по игре «Локо» в дерби с «Динамо» (1:2)? 

— Удивил стартовый состав железнодорожников. Я смотрел контрольные матчи на сборах  все, которые были в доступе. С моей точки зрения, очень хорошо в этих спаррингах в атаке выглядел Сулейманов. А с учетом того, что Дзюба пропустил второй сбор и на третьем потихоньку набирал кондиции, я полагал: в старте против «Динамо» выйдет Тимур, а не Артем. Хорошо отношусь к Дзюбе. Но, по-моему, на первый план тут должен выходить чисто спортивный принцип.

 Чем же руководствовался Галактионов?

Видимо, Михал Михалыч не справляется с авторитетом Дзюбы и сделал выбор в его пользу. Однако в перерыве понял, что ошибся. Артем пока еще не готов, просто не набрал форму. Поэтому в первом тайме у него практически ничего не получалось в атаке.

 
Михаил Галактионов и&nbsp;Артем Дзюба. «Галактионов не справляется с авторитетом Дзюбы. Тикнизян хотел зарплату на уровне обоймы «Зенита». Что происходит в «Локо»?

 Думаете, главный тренер москвичей опасался посадить опытного нападающего на лавку?

 У Артема колоссальный авторитет. А Михал Михалыч все-таки, как ни крути, еще довольно молодой специалист. В общем, статус Дзюбы, авторитет где-то поддавливают наставника при принятии решений по составу. Нет, я не хочу сказать, что Артем диктует 11 фамилий, которые должны начинать матч. Просто, как заметил выше, Галактионов пока не справляется вот с такими вещами. 

 Кто теперь выйдет на острие атаки против «Сочи»?

 Думаю, будет логичнее, если Сулейманов начнет встречу с южанами.

 Но Сулейманов пока тоже ведь не сильно убеждает.

 Я всего лишь сравниваю в моменте двух нападающих. Кто как выглядит сейчас. Для меня очевидно, что сегодня Тимур заслуживает того, чтобы играть с первых минут.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба отыграл 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

На счету 23-летнего Сулейманова 5 забитых мячей и 1 голевой пас в 16 проведенных встречах за железнодорожников.

 

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
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