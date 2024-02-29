Baza: Промеса задержали в дубайском аэропорту, он несколько часов находится в отделении полиции

Нападающего «Спартака» Квинси Промеса задержали на пограничном контроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум», сообщает Baza.

По информации источника, 32-летний футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. «СЭ» сообщил, что 32-летний голландец прилетит в Санкт-Петербург отдельно от команды.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

19 июня 2023 года футболист также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

«Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Игра пройдет в субботу, 2 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.