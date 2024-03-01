Mash: Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов

Форвард «Спартака» Квинси Промес не смог покинуть ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов, сообщает Mash.

По сведениям источника, прокуратура Нидерландов требует от ОАЭ выдать 32-летнего голландца. Если голландская сторона не продоставят необходимые документы в течение 24 часов, Промес сможет улететь в Россию. В противном случае футболисту придется пойти в местный суд.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.