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Сегодня, 12:17

В «Спартаке» заявили, что поддерживают связь с Промесом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал физическую форму форварда Виллана Жозе.

— Вы видели Виллиана Жозе на поле. Явного заметного лишнего веса у него нет. Правда, что после отпуска он был несколько растренирован. Он занимается, чтобы набрать форму, войти в ритм. Команда к его приезду успела здорово прибавить в физике. Думаю, скоро он будет готов сыграть полный матч.

— Можно ли будет говорить о том, что команда будет укомплектована после трансфера Барко?
— Есть позиции, по которым скауты ведут работу, равно как и спортивный директор. Не хочу обещать что-то.

Малышев также рассказал, что клуб на связи с форвардом Квинси Промесом.

— Продолжает ли клуб оказывать юридическую поддержку Промесу?

— Мы на связи с Квинси, его адвокатами. Мы постоянно в контакте. Постоянно происходят какие-то изменения, но есть договоренность с его юристами: мы не делимся деталями, чтобы не было негативного влияния на его ситуацию.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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