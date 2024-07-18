В «Спартаке» заявили, что поддерживают связь с Промесом
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал физическую форму форварда Виллана Жозе.
— Вы видели Виллиана Жозе на поле. Явного заметного лишнего веса у него нет. Правда, что после отпуска он был несколько растренирован. Он занимается, чтобы набрать форму, войти в ритм. Команда к его приезду успела здорово прибавить в физике. Думаю, скоро он будет готов сыграть полный матч.
— Можно ли будет говорить о том, что команда будет укомплектована после трансфера Барко?
— Есть позиции, по которым скауты ведут работу, равно как и спортивный директор. Не хочу обещать что-то.
Малышев также рассказал, что клуб на связи с форвардом Квинси Промесом.
— Продолжает ли клуб оказывать юридическую поддержку Промесу?
— Мы на связи с Квинси, его адвокатами. Мы постоянно в контакте. Постоянно происходят какие-то изменения, но есть договоренность с его юристами: мы не делимся деталями, чтобы не было негативного влияния на его ситуацию.
В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.
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7
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9
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11
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12
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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Пари НН – Рубин
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