Журналист De Telegraaf Каптейнс — о Промесе: «Ностальгирует по футбольной жизни»
Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.
Ранее футболист опубликовал в соцсетях два видео в футболке «Спартака» с эмодзи в виде скрещенных пальцев, сердца и песочных часов.
«Думаю, он скорее ностальгирует по футбольной жизни, чем намекает на возвращение в «Спартак». Но об этом ничего не слышал» — сказал Каптейнс «СЭ».
В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.
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|0
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Рубин
|0
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|0
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|0
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9
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|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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