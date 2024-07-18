В «Спартаке» рассказали, что новостей по Промесу пока нет

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что думает о будущем полузащитника Квинси Промеса в команде.

— Тоже пересматриваю матчи с участием Квинси. Новостей на данный момент нет. Если будут, мы поделимся.

— Приехал ли Николсон?

— Шамар возвращается в Москву. Пока не принимал участия в тренировках. Он возвращается в команду. Дальше тренер с ним поработает и будет ясно, насколько он усиливает или нет команду. В ближайшее время он приедет. К первому туру не будет готов физически, а дальше посмотрим.

16 июля журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что Промес ностальгирует по футбольной жизни.