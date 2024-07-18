В «Спартаке» рассказали, что новостей по Промесу пока нет
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что думает о будущем полузащитника Квинси Промеса в команде.
— Тоже пересматриваю матчи с участием Квинси. Новостей на данный момент нет. Если будут, мы поделимся.
— Приехал ли Николсон?
— Шамар возвращается в Москву. Пока не принимал участия в тренировках. Он возвращается в команду. Дальше тренер с ним поработает и будет ясно, насколько он усиливает или нет команду. В ближайшее время он приедет. К первому туру не будет готов физически, а дальше посмотрим.
16 июля журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что Промес ностальгирует по футбольной жизни.
В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.
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15
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16
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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Пари НН – Рубин
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