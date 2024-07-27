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Власов: «Кредит доверия у Тедеева в «Акроне» определенно есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о том, как в клубе относятся к вопросу смены главного тренера.

«Есть результат, есть игра, есть продвинутая статистика — по совокупности этих факторов мы все и определяем. Естественно, менять тренера — это всегда стресс. Краткосрочно это может работать — три победы подряд, другая игра. Но не факт, что в длинную дистанцию это так же работает, есть много обратных примеров. Поэтому в идеале, конечно, мы вообще не хотели бы ничего менять, хотели бы двигаться дальше, но при этом, естественно, показывая игру и достигая результата. Критерии эти понятны.

Конечно, что-то обещать сейчас невозможно, никто не сможет это сделать. Сезон все покажет. Но мы надеемся, что продолжим работу в этом составе. Мы все вместе вышли и, надеемся, все вместе продолжим работу. Кредит доверия у тренера определенно есть», — цитирует «РБ Спорт» Власова.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Акрон
Заур Тедеев
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