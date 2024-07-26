«Крылья Советов» — «Ростов», «Динамо» — «Локомотив»: расписание и результаты матчей 2-го тура РПЛ

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2-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В пятницу, 26 июля, пройдет один матч 2-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» примут «Ростов».

26 июля, пятница

27 июля, суббота

28 июля, воскресенье

Турнирная таблица чемпионата России //

Календарь всех матчей сезона-2024/25