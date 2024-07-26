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Сегодня, 09:00

«Крылья Советов» — «Ростов», «Динамо» — «Локомотив»: расписание и результаты матчей 2-го тура РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболисты московского «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
2-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В пятницу, 26 июля, пройдет один матч 2-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» примут «Ростов».

26 июля, пятница

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
26 июл, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

27 июля, суббота

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 20:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Акрон

28 июля, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо Мх

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
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