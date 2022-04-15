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Мостовой: «Стыдно не выиграть у такого «Рубина». Не пойму, если «Спартак» проиграет»

Прогноз Александра Мостового на матч 25 тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» 16 апреля
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Рубин».

«Конечно, жду победы «Спартака». Они должны выиграть из-за того, что стыдно не выиграть у такого «Рубина». Их сейчас обыгрывают все, кому не лень. Команда в панике. «Спартак» у себя дома должен этим воспользоваться. После победы эмоционально команда на подъеме. Не пойму, если «Спартак» не выиграет», — сказал Мостовой «СЭ».

Встреча «Спартак» — «Рубин» состоится завтра, 16 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Красно-белые с 30 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — 12-й и 25 баллов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Рубин
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
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Уфа

 16
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Дмитрий Полоз

Ростов

 11
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Федор Смолов

Динамо

 10
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 6
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Локомотив

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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Спартак

 13 1 4
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