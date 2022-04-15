Мостовой: «Стыдно не выиграть у такого «Рубина». Не пойму, если «Спартак» проиграет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Рубин».

«Конечно, жду победы «Спартака». Они должны выиграть из-за того, что стыдно не выиграть у такого «Рубина». Их сейчас обыгрывают все, кому не лень. Команда в панике. «Спартак» у себя дома должен этим воспользоваться. После победы эмоционально команда на подъеме. Не пойму, если «Спартак» не выиграет», — сказал Мостовой «СЭ».

Встреча «Спартак» — «Рубин» состоится завтра, 16 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Красно-белые с 30 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — 12-й и 25 баллов.