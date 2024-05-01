Аленичев: «Не интересно обсуждать контракт Джикии. Главное, чтобы он помогал «Спартаку»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал будущее защитника команды Георгия Джикии в московском клубе.

«Не знаю, я с агентом не общаюсь. Честно, даже не интересно обсуждать контракт Джикии. Самое главное, чтобы он помогал «Спартаку». А продлит ли он контракт, мне-то что?» — приводит слова Аленичева Sport24.

Контракт Джикии с красно-белыми действует до лета 2024 года.