Аленичев: «Не интересно обсуждать контракт Джикии. Главное, чтобы он помогал «Спартаку»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал будущее защитника команды Георгия Джикии в московском клубе.
«Не знаю, я с агентом не общаюсь. Честно, даже не интересно обсуждать контракт Джикии. Самое главное, чтобы он помогал «Спартаку». А продлит ли он контракт, мне-то что?» — приводит слова Аленичева Sport24.
Контракт Джикии с красно-белыми действует до лета 2024 года.
Источник: Sport24
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|26
|
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|26
|6
|8
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|26
|
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|25-40
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|4
|8
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|4.05
|17:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
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Зенит
|16
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Джон Кордоба
Краснодар
|14
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|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
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|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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