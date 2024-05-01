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Сегодня, 08:00

Мацуев заявил, что Гинер назвал ужасающим зрелищем прошедшее дерби ЦСКА и «Спартака»

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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев рассказал «СЭ» о беседе с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

«Не дай Бог в игре «Спартак» — «Динамо» нам увидеть повтор матча с ЦСКА. Я недавно пообщался с Евгением Ленноровичем Гинером, и он признал, что такого ужасающего зрелища на его веку не было, с того момента как он возглавил ЦСКА. Это было мучение, и смотреть на это было невозможно. Давайте забудем об этом как о страшном сне», — сказал Мацуев «СЭ».

25 апреля ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ — 0:0. До 80-й минуты команды не нанесли ни одного удара в створ.

1 мая «Спартак» встретится с «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Денис Сафронов

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Мацуев
Евгений Гинер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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