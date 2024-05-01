Мацуев заявил, что Гинер назвал ужасающим зрелищем прошедшее дерби ЦСКА и «Спартака»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев рассказал «СЭ» о беседе с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

«Не дай Бог в игре «Спартак» — «Динамо» нам увидеть повтор матча с ЦСКА. Я недавно пообщался с Евгением Ленноровичем Гинером, и он признал, что такого ужасающего зрелища на его веку не было, с того момента как он возглавил ЦСКА. Это было мучение, и смотреть на это было невозможно. Давайте забудем об этом как о страшном сне», — сказал Мацуев «СЭ».

25 апреля ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ — 0:0. До 80-й минуты команды не нанесли ни одного удара в створ.

1 мая «Спартак» встретится с «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Денис Сафронов