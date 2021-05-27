Смородская: «Вернется ли Зарема в «Спартак» в случае неудачи Витории? В этом клубе может быть все что угодно»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сомневается, что у Заремы Салиховой есть будущее в российском футболе. При этом она все же не исключает, что Салихова еще вернется в «Спартак».

— Процитирую Зарему Салихову: «В России в данный момент существует кризис футбольных менеджеров, такие люди у нас отсутствуют как класс».

— В этом вопросе я ее поддерживаю. Но тут палка о двух концах. С одной стороны, действительно не хватает квалифицированных спортивных менеджеров, директоров и так далее. Возникает вопрос: почему?

— У вас есть ответ?

— Нельзя говорить, что они в России отсутствуют как класс. Просто, как правило, на такие должности берут своих. Только поэтому.

— По блату?

— Да. Настоящие профессионалы часто не могут пробиться в клубы, потому что там уже все занято.

— У Заремы Салиховой есть будущее в российском футболе?

— Не думаю.

— Почему?

— А вы считаете, она вернется в «Спартак»? Сомневаюсь. А в другие клубы ее вряд ли возьмут.

— А если у Руя Витории на первых порах не получится в «Спартаке»...

— (Смеется) Ну... Вернется ли она тогда в «Спартак»? В этом клубе может происходить все, что угодно. По большому счету, я не удивлюсь. Это же фарс — небылица.

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба. О своем решении Зарема Салихова объявила через «СЭ» в пятницу, 21 мая. Первая часть ее заявления, где она объясняет причины — здесь.

(Виталий Айрапетов)

Полное интервью Ольги Смородской читайте здесь