В «Локомотиве» призвали наказать зачинщиков потасовки в матче молодежной команды против «Ахмата»

«Локомотив» выступил с заявлением по поводу потасовки, которая произошла во время матча молодежного первенства против «Ахмата» 27 мая.

«При счете 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке. В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных повреждений.

«Футбольный клуб «Локомотив» располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нем виновных. Футбол — контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее — агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе», — говорится в заявлении на официальном сайте железнодорожников.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» завершился победой железнодорожников со счетом 5:1. На 83-й минуте игры с поля были удалены три футболиста грозненской команды. Главный судья встречи Максим Чембулатов показал красные карточки Абдул-Малику Джакуеву, Турпал-Али Ибишеву и Лечи Садулаеву.