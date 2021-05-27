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В «Локомотиве» призвали наказать зачинщиков потасовки в матче молодежной команды против «Ахмата»

16:35
«Ахмат» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив»
«Ахмат» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» выступил с заявлением по поводу потасовки, которая произошла во время матча молодежного первенства против «Ахмата» 27 мая.

«При счете 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке. В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных повреждений.

«Футбольный клуб «Локомотив» располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нем виновных. Футбол — контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее — агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе», — говорится в заявлении на официальном сайте железнодорожников.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» завершился победой железнодорожников со счетом 5:1. На 83-й минуте игры с поля были удалены три футболиста грозненской команды. Главный судья встречи Максим Чембулатов показал красные карточки Абдул-Малику Джакуеву, Турпал-Али Ибишеву и Лечи Садулаеву.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24186

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