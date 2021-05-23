«Зачем к столетию клуба звать тренера, занявшего 15-е место?» Зарема выступила против Руя Витории

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» объяснила свое решение о выходе из совета директоров клуба.

О своем решении Зарема Салихова объявила через «СЭ» в пятницу, 21 мая. Ее слова можно прочитать на этой странице. Теперь супруга Леонида Федуна разъяснила нюансы.

«Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я — аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится ещё больше. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии (набрав 8 очков за 10 игр). После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл Суперкубок», — сказала Салихова.

Также Зарема объяснила, почему выступила против назначения Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

Ранее, 17 мая, стало известно, что совет директоров красно-белых одобрил назначение португальца главным тренером после ухода Доменико Тедеско. В ближайшее время московский клуб должен объявить о подписании контракта с 51-летним специалистом.

«Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку», — заметила Салихова.

Она добавила: «Я предпочитаю действующих тренеров из Европы, из Италии или Франции, которые привыкли работать в стрессе и не выпадали из футбольной жизни, которые выбирают карьеру, а не арабские или китайские деньги. Для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который через «Спартак» стремится попасть в мировую футбольную элиту, а не ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией. Если кто-то скажет мне, в чем я неправа, я с удовольствием послушаю их аргументы. Мне кажется, что приведенные доводы являются достаточно весомыми и многое объясняют».

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.