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«Зачем к столетию клуба звать тренера, занявшего 15-е место?» Зарема выступила против Руя Витории

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сегодня, 11:00
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» объяснила свое решение о выходе из совета директоров клуба.
Зарема Салихова и&nbsp;Леонид Федун.Салихова не согласна с выбором нового тренера «Спартака» и выходит из совета директоров клуба

О своем решении Зарема Салихова объявила через «СЭ» в пятницу, 21 мая. Ее слова можно прочитать на этой странице. Теперь супруга Леонида Федуна разъяснила нюансы.

«Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я — аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится ещё больше. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии (набрав 8 очков за 10 игр). После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл Суперкубок», — сказала Салихова.

Руй Витория.Руй Витория — отличный вариант для «Спартака». В чем сила вероятного сменщика Доменико Тедеско

Также Зарема объяснила, почему выступила против назначения Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

Ранее, 17 мая, стало известно, что совет директоров красно-белых одобрил назначение португальца главным тренером после ухода Доменико Тедеско. В ближайшее время московский клуб должен объявить о подписании контракта с 51-летним специалистом.

«Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку», — заметила Салихова.

Зарема Салихова и&nbsp;Леонид Федун.Выход Салиховой из совета директоров «Спартака» — это плохо. Альтернативного мнения в клубе больше нет

Она добавила: «Я предпочитаю действующих тренеров из Европы, из Италии или Франции, которые привыкли работать в стрессе и не выпадали из футбольной жизни, которые выбирают карьеру, а не арабские или китайские деньги. Для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который через «Спартак» стремится попасть в мировую футбольную элиту, а не ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией. Если кто-то скажет мне, в чем я неправа, я с удовольствием послушаю их аргументы. Мне кажется, что приведенные доводы являются достаточно весомыми и многое объясняют».

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.

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