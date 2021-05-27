В «Ахмате» отреагировали на потасовку молодежки с «Локомотивом»

Пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев прокомментировал информацию о потасовке между игроками в матче молодежного первенства против «Локомотива».

«На 83-й минуте наш футболист Садулаев возмутился тем, что судья показал ему вторую желтую карточку, которая стала для него красной. Это вызвало небольшую потасовку на поле, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить. Сам инцидент длился считанные секунды и был исчерпан. Судьи разняли игроков, три удаления, игра продолжилась», — сказал Хаджиев.

Казбек Имранович также прокомментировал эпизод с толчком судьи игроком «Ахмата» Лечи Садулаевым.

«Да, я где-то прочитал, о том, что он якобы это сделал. Если действительно Садулаев толкнул судью, КДК рассмотрит, посмотрит видео, для этого он и есть. Судейская бригада вмешалась, всех разняла. Там не было такой драки, как ее описывают. Такое в молодежном первенстве бывает», — добавил Хаджиев.

Матч молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив» закончился потасовкой и четырьмя красными карточками. В концовке игры одно из судейский решений спровоцировало драку.

(Екатерина Звенигородская)